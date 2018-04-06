Дом в подарок: деятелей науки обеспечат жильем

Привлекаемые из-за рубежа инвестиции будут направляться на развитие науки и подготовку кадров, а также на обеспечение жильем ученых и молодых специалистов

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в Институте химии растительных веществ побеседовал с руководителями высших образовательных и научно-исследовательских учреждений, академиками, учеными и молодыми специалистами.

"Страна, стремящаяся к прогрессу, желающая стать конкурентоспособной, обязательно должна уделять внимание науке. Говоря на вашем языке, мы должны развиваться как прогрессивная и инновационная страна. Для этого ученые, исследователи должны усердно работать во благо Родины, внедрять научные разработки и технологии во всех сферы, особенно в регионах", — сказал Шавкат Мирзиёев.

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Президент поручил разработать порядок, в соответствии с которым определенный процент привлекаемых в Узбекистан иностранных инвестиций будет направляться на развитие науки и подготовку научных кадров, передает пресс-служба главы государства.

Президент затронул вопрос улучшения социальных условий для деятелей науки. В частности, дал указание по обеспечению их жильем.

Ученые рассказали, что подписанное накануне постановление "О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников высших образовательных и научно-исследовательских учреждений республики" очень обрадовало их, придало мощный материальный и моральный стимул.