Таджикистан опроверг, что в клиниках Душанбе лечат раненых талибов

Ранее депутат афганского парламента от провинции Кундуз Камол заявил, что раненые в боях с правительственными силами Афганистана боевики "Талибана" получают медицинскую помощь в клиниках Таджикистана

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Таджикистан не поддерживает связей с "Талибаном", это движение в республике признано террористической организацией, любые контакты с ним запрещены, заявил РИА Новости пресс-секретарь погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Ранее депутат афганского парламента от провинции Кундуз Камол заявил, что раненые в боях с правительственными силами Афганистана боевики "Талибана" получают медицинскую помощь в клиниках Таджикистана.

"Таджикистан не поддерживает никаких связей с движением "Талибан", но время от времени в СМИ появляются разного рода провокационные заявления на эту тематику, с целью нагнетания обстановки", — сказал Улугходжаев.

По его словам, ситуация на таджикско-афганской границе стабильная и находится под контролем таджикских пограничников, которые своевременно пресекают противоправные действия.