В РИСИ обсудили безопасность Центральной Азии

Стороны договорились об участии экспертов РИСИ в научно-практических мероприятиях в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В РИСИ состоялась российско-узбекистанская научная конференция "Актуальные проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и стратегия их решения — подходы России и Узбекистана".

В ходе конференции стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-узбекистанских отношений, безопасности государств Центральной Азии, ситуации в Афганистане и ее влияния на развитие региональной обстановки, передает пресс-служба РИСИ.

По итогам конференции достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между РИСИ и ИСМИ по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, об участии экспертов РИСИ в научно-практических мероприятиях в Узбекистане.

В форуме приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Б.Б. Ашрафханов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана В.И. Норов, эксперты этого института, а также сотрудники Института истории АН, аппарата президента и Министерства иностранных дел. Российскую сторону представляли директор РИСИ М.Е. Фрадков, руководители центров РИСИ О.В. Петровская, В.М. Холодков и А.В. Глазова, старший научный сотрудник Центра Азии и АТР И.Н. Комиссина, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" А.А. Куртов, а также специалисты Института востоковедения РАН, Института стран СНГ, ИМЭМО РАН, МГИМО (У) МИД России, МГУ им. М.В. Ломоносова и ряда ведомств.