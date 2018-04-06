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Самолет бизнес-класса в аэропорту Ташкента

Аэропорт для бизнес-авиации построят в Ташкенте к 2021 году

© Узбекские авиалинии
Общество
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Планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу и построить пассажирский терминал пропускной способностью 250 человек в час

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" с 2018 по 2020 год планируют построить аэропорт для бизнес-авиации на базе аэродрома Ташкент-Восточный.

Международный аэропорт Ташкента
Пресс-служба президента Татарстана
В аэропорту Ташкента в конце апреля запустят новый терминал
"Сейчас идет проектирование аэропорта, параллельно начались общестроительные работы", — сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией. По его словам, во второй половине этого года планируется объявить конкурс на выбор генерального подрядчика проекта.

На первом этапе проекта (2018-2020 годы) планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу и построить пассажирский терминал пропускной способностью 250 человек в час. На втором этапе (сроки реализации не определены) будет построена дополнительная инфраструктура, в частности, гостиничный комплекс.

Финансирование первого этапа стоимостью около 140 миллионов долларов будет осуществляться за счет зарубежных кредитов и собственных средств "Узбекских железных дорог".

Ташкентский аэропорт
© Flickr/ Aleksandr Zykov
В аэропорту Ташкента упростили процедуры для транзитных пассажиров
Собеседник агентства сообщил, что в начале этого года решением правительства аэродром Ташкент-Восточный перешел из ведения Министерства обороны Узбекистана в состав "Узбекских железных дорог".

В декабре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе знакомства с проектом модернизации аэродрома Ташкент-Восточный особо подчеркнул необходимость и важность развития бизнес-авиации в Узбекистане.

Аэродром Ташкент-Восточный расположен в Ташкентской области, в советское время использовался для переброски частей воинского контингента в Афганистане. После распада СССР аэродром был передан Ташкентскому авиационному предприятию им. В. Чкалова (ТАПОиЧ), в 2007 году — Министерству обороны республики.

Теги:
бизнес-авиация, авиация, самолет, Ташкент, Узбекистан



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