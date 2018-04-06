В Яшнабадском районе Ташкента строят военный городок

На территории жилого комплекса будет создана вся инфраструктура: детский сад, школа, поликлиника и другие социальные объекты

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми домами, построенными на территории схода граждан махалли "Олмос" Яшнабадского района.

В соответствии с постановлением узбекского лидера здесь возводятся 48 пятиэтажных домов. Все 1440 квартир будут предназначены для военнослужащих.

© Пресс служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми домами, построенным в Яшнабадском районе

"Своеобразный военный городок будет включать в себя также детский сад, школу, поликлинику и другие социальные объекты", — пишет ИА "Жахон".

Президент отметил, что строительство таких домов является логическим продолжением работы по укреплению оборонного потенциала Узбекистана.