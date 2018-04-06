В Яшнабадском районе Ташкента строят военный городок

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми домами, построенными на территории схода граждан махалли "Олмос" Яшнабадского района.
В соответствии с постановлением узбекского лидера здесь возводятся 48 пятиэтажных домов. Все 1440 квартир будут предназначены для военнослужащих.
"Своеобразный военный городок будет включать в себя также детский сад, школу, поликлинику и другие социальные объекты", — пишет ИА "Жахон".
Президент отметил, что строительство таких домов является логическим продолжением работы по укреплению оборонного потенциала Узбекистана.