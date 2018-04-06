Служба по мониторингу льгот и преференций создана при президенте республики

Новое ведомство займется выявлением недостатков, которые препятствуют внедрению и реализации реформ в судебно-правовой и социально-экономической сферах

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности создана в аппарате президента Узбекистана, указ главы государства Шавката Мирзиёева опубликован в пятницу на сайте национальной законодательной базы республики.

Новая структура создана для выявления системных проблем и недостатков, препятствующих реализации реформ в социально-экономической и судебно-правовой сферах. Служба получила исключительное право вносить на рассмотрение главе Узбекистана проекты нормативно-правовых актов. Документы, отнесенные к компетенции Совета безопасности при президенте, также должны быть согласованы с новой службой.

"Предоставить службе право вносить на рассмотрение президента Республики Узбекистан предложения о пересмотре и отмене актов органов госуправления и хокимов (руководителей админстраций. — Ред.), не соответствующих законодательству, в том числе предусматривающих предоставление индивидуальных льгот и преференций", — говорится в тексте указа.

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Президент Узбекистана отменил с 1 февраля индивидуальные таможенные, налоговые и другие льготы, а также преференции отдельным компаниям на ввоз продовольственных товаров. Кроме того, с 1 апреля в стране отменены налоговые льготы в рамках программы импортозамещения и локализации из-за низкой эффективности их применения.

Мирзиёев в феврале провел совещание, где напомнил, что в связи с отменой льгот недобросовестные предприятия будут лишены возможности ухода от налогов через участие в программе локализации.