Президент сказал, как потратить средства, выделенные на Tashkent City

Шавкат Мирзиёев дал рекомендации относительно строительства сооружений, в которых будут проводиться крупные международные мероприятия
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Глава Узбекистана 6 апреля дал указания относительно финансовых вопросов строительства международного бизнес-центра Tashkent City.
Пресс-служба президента Узбекистана
Макет будущего Tashkent City
На территории площадью 80 гектаров между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката, будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты, передает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев дал поручения по качественному строительству этих сооружений, а также указал учесть при этом геологические, сейсмологические и климатические факторы для проведения крупных международных мероприятий.
Первая неделя апреля была богата на нововведения и открытия. Существенно пересмотрена структура внешнеполитического ведомства Узбекистана, после реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, а к предстоящим вступительным экзаменам разработали новые требования и условия. Чем запомнились минувшие семь дней, читайте в обзоре Sputnik.