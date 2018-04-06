Президент сказал, как потратить средства, выделенные на Tashkent City

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Главное за неделю: перемены в МИД, тесты, Ташкент-Южный и "Чайка" Брежнева Первая неделя апреля была богата на нововведения и открытия. Существенно пересмотрена структура внешнеполитического ведомства Узбекистана, после реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, а к предстоящим вступительным экзаменам разработали новые требования и условия. Чем запомнились минувшие семь дней, читайте в обзоре Sputnik. 124

Страны СНГ будут бороться с преступностью в сфере информационных технологий Главы МИД стран СНГ также подписали Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью до 2023 года 21