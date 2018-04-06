Страны СНГ будут бороться с преступностью в сфере информационных технологий

Главы МИД стран СНГ также подписали Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью до 2023 года

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

На встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

В рамках подготовки к заседаниям уставных органов СНГ руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц СНГ обсудили и одобрили проекты многосторонних документов, в том числе Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы и другие.

© Flickr/ Dennis Jarvis Узбекистан на заседании СМИД в Минске будет представлен на уровне министра

На министерской встрече принято решение очередное заседание СМИД провести накануне Саммита СНГ осенью текущего года в Душанбе.

Главы делегаций стран-участниц Содружества были приняты Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Ранее на сайте Исполкома СНГ сообщалось, что на заседании СМИД в Минске планируется рассмотреть 13 проектов документов, большая часть которых нацелена на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества и обеспечение безопасности в рамках Содружества.

В частности, будет рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.