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Акция Тотальный диктант

Узбекистанцы начали регистрироваться на "Тотальный диктант"

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Узбекско-российские отношения (23)
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Во всемирно просветительской акции, которая пройдет 14 апреля в 80 странах мира,могут принять участие все желающие, независимо от образования, национальности и религии. В Узбекистане тотальный диктант можно будет написать в Ташкенте и Намангане.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистанцы, желающие принять участие в "Тотальном диктанте", начали регистрироваться на официальном сайте акции — totaldict.ru, сообщает корреспондент Sputnik.

На данный момент уже зарегистрировались почти два десятка человек. В этом году, как и в прошлом, масштабная акция пройдет в двух городах республики — Ташкенте и Намангане. Причем диктант проведут под эгидой Русского культурного центра уже в четвертый раз.

В столице свои аудитории предоставит филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в областном центре диктант пройдет сразу на двух площадках — в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации работников народного образования и Наманганском государственном университете.

Радио Sputnik
© Sputnik/ RODION PROCA
Какое будущее у проекта "Тотальный диктант" в Узбекистане
Уникальная акция на знание великого и могучего стартует в республике 14 апреля в 13.00. Диктатором в Ташкенте выступит заведующая кафедрой филологии Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Анна Геннадьевна Шереметьева.

По словам заместителя председателя Русского культурного центра Натальи Никольской, из года в год в республике число участников "Тотального диктанта" неуклонно растет. В стране всегда сохранялся интерес не только к русскому языку, но и российскому образованию, а также русской культуре, и это особенно видно сейчас.

"В прошлом году в нашей стране в акции приняли участие больше 150 человек. В этом году только в столице уже открыто 300 мест для участников. Пожалуй, одним из отличительных моментов нынешнего мероприятия является подключение к участию в диктанте священников", — добавила Никольская.

Отметим, что автором текста тотального диктанта 2018 года стала Гузель Яхина. Три отрывка текста с названиями "Утро", "День" и "Вечер" рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Диктант пройдет в тысяче городов по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

Напомним, что в прошлом году проект собрал больше 200 тысяч участников со всего мира. В этот раз организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тысяч человек, а количество стран, где пройдет акция, увеличится до восьмидесяти.

В Ташкенте прошел Тотальный диктант
Sputnik
"Тотальный диктант" в Узбекистане: учиться никогда не поздно
"Тотальный диктант" — это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Тема:
Узбекско-российские отношения (23)
Теги:
Наманган, Ташкент, Образование



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  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
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    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
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