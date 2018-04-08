В Ташкенте ожидается временное отключение холодной воды

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Понижение давления в водопроводных сетях и отсутствие холодной воды ожидается в некоторых районах Ташкента из-за ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовки к весенне-летнему периоду 2018 года, сообщает предприятие "Сувоз".

9 апреля с 09.00 до 09.00 часов 10 апреля воды не будет:

Сергелийский район: Хлопковый завод по улице Саади, Кислородная станция.

Чиланзарский район: Республиканский научный Центр Неотложной медицинской помощи, колледж Электромед и его общежитие, Кислородный завод, Медицинский колледж и жил.дом №27, Дока хлеб по улице 4 проезд Домбрабад, многоэтажные жилые дома по ул. МКАД, ул.

© Sputnik/ Игорь Зарембо В Ташкенте утвердили график весенних отключений горячей воды

Чиланзарская, ул. Усмур, ул. Дилхуш, ул. Наккашлык, ул. Новза, ул. Казиробад.

Понижение давления воды:

Чиланзарский район: махалля Яккабог, ул. Бекабад 1-й, 2-й пр., ул. Хосилот 1-й, 2-й пр., Депо метро.

10 апреля с 09.00 до 09.00 часов 11 апреля воды не будет:

Яккасарайский район:ул. Богибустон от ул. Чупонота до ул. Мукими, ул. Джамбул с пр., ул. Дилхирож, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пр. Эхтиром, ул. Хамшира, Заки Валиди.

Понижение давления воды:

Яккасарайский район: ул. Шота Руставели от ул. Чупонота до ул. Бобура, ул. Камил Яшин, ул. Сирожиддинова от ул. Чупонота до ул. Мукими.

11 апреля с 09.00 до 21.00 часов 12 апреля воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: ул. Шахриобад, Темур Малик, Неъмат, Олимлар, Навнихол, Музрабад, Гульбадамбегим, 3-й пр. Навнихол, м-в Ялангач, РК-1, Институт культуры и искусства.

12 апреля с 09.00 до 9.00 часов 13 апреля воды не будет:

Юнусабадский район: ул. Ахмад Даниш, База Узбекбирлашув.

Алмазарский район: махалля Мискин, ул. Уста Ширин.

Понижение давления воды:

© Sputnik/ Герман Титов Лето станет длиннее на два месяца, а качество водных ресурсов ухудшится

Юнусабадский район: ул.Уста Ширин.

16 апреля с 09.00 до 9.00 часов 17 апреля воды не будет:

Яшнабадский район: махалли Уртамажид, Бинокор, ул. Мулойим, Саодат, Чарос, пекарня Дока хлеб, 50 частных домов, Фармацевтический завод, 5-й батальон МВД, девятиэтажные ж/д — 5 шт., многоэтажные ж/д — 6 шт.

17 апреля с 09.00 до 21.00 часов 18 апреля воды не будет:

Учтепинский район: махалля Токзор, м-в Иззат, махалля &Фозилтепа, ул. Курилиш, Газозаправка.

Чиланзарский район: 30-квартал: 49 жилых домов, 31-квартал: 52 жилых дома, 26 квартал: 32 жилых дома.

Понижение давления воды:

Учтепинский район: махалля «Токзор» частично

18 апреля с 09.00 до 9.00 часов 19 апреля воды не будет:

Сергелийский район: улицы Ёшлик, Сугдиёна, Узгарыщ, махалли «Бобур», «Кумарык».

© Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Лихачева: узбеки и таджики могут эффективнее использовать водные ресурсы

Сергелийский район: махалля «Кипчак», ДП «PaLLADa INNEST" (Имзо), улица Нилуфар

Яккасарайский район: махали «Туркистан», «Конституция», «Тепа», "Юнус Раджаби», «Хамид Сулейманова».

24 апреля с 09.00 до 9.00 часов 25 апреля воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: массивы Хумаюн, Ахмад Югнаки, больница Нейрохирургия, Туберкулёзный Диспансер №1, клиника «Medi Max», Скорая помощь №5.

25 апреля с 09.00 до 9.00 часов 26 апреля воды не будет:

Шайхонтохурский район: махалля "Сузук ота", Спорткомплекс "ЖАР".

Юнусабадский район: махалли "Бободехкон", "Анорзор", "Кулолкурган", 4-х этажные жил.дома на 4, 11, 12 — кварталах массива Юнусабад.

Понижение давления воды:

Шейхантоурский район: махалля "Самарканд Дарбоза".

26 апреля с 09.00 до 9.00 часов 27 апреля воды не будет

Чиланзарский район: махалли: "Кичик Хирмонтепа", "Шухрат" жил.дома с №1 по 56, махалля "Катта Хирмонтепа" жил.дома № 1а, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 118.

Учтепинский район: 26 квартал

30 апреля с 09.00 до 9.00 часов 1 мая воды не будет:

Юнусабадский район: махалли: "Актепа", "Бободехкон".

1 мая с 09.00 до 21.00 часов 2 мая воды не будет:

Учтепинский район: махалля "Токзор", массив Изза махалля "Фозилтепа", улица Курилиш, Газозаправка.

Чиланзарский район: 30 — квартал 49 жилых домов, 31- квартал 52 жилых дома, 26- квартал 32 жилых дома.

Понижение давления воды:

Учтепинский район: махалля «Токзор».

2 мая с 09.00 до 21.00 часов 3 мая воды не будет:

Сергелийский район: махали «Чаштепа», «Жунарык», Резино-Технический завод.

3 мая с 09.00 до 9.00 часов 4 мая воды не будет

Мирабадский район: улицы Чавандоз, Савр, Ташлакская, Фидоилар, Янги Замон, Кушжувоз, тупик Чамбил, 3-й, 4-й тупики Саракульский, 2-й проезд Фитрат, 1-й проезд Саракульский, махалли: "Навруз", "Саракуль", Железнодорожная больница, завод "Акфа фирма", гостиница "Локоматив", колледжи Дизайна и Легкой промышленности.

Понижение давления воды:

Мирабадский район: улицы Саракульская, Темирйулчилар, проезды Чавандоз, улица Чамбил с тупиками, Железнодорожный колледж.

7 мая с 09.00 до 9.00 часов 8 мая воды не будет

Учтепинский район: махалли: "Куйи Дархон", "Бешкайрагач", "Жарбулок", "Зульфизор", "Хуршид", "Уткир", "Ок Масжид", Род.дом №9, больница "Мать и дитя".

Яшнабадский район: махалли "Истиклол", "Семург".

Мирзо Улугбекский район: массив Паркент, 5 проезд Олмачи, ул.Олмачи жил.дома №42, 42а, общежитие врачей, Детская Психиатрическая больница.

Понижение давления воды:

Учтепинский район: махалля "Абдулла Кадыри".

10 мая с 09.00 до 9.00 часов 11 мая воды не будет

Мирабадский район: ул. Фитрат жил.дома №33, 33а, 81, 81а, 83, 94 и частный сектор, 2-й переулок Олтинкуль жил.дома №81б, 81в, 81г, 81д, ул.Саракульская жил.дома №50/1, 50/2, 50/3, 50/4, ул.Чиназ, Роддом №5.

14 мая с 09.00 до 9.00 часов 15 мая воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: улицы Кары Ниязова, Дархан, Махатма Ганди, Мустакиллик, 1-й, 2-й проезды Асака, 1-й, 2-й, 3-й тупики Махатма Ганди, массивы: Мирзакалон Исмоилий, Тамараханум, Ирригатор, Льва Толстого, Паркент-2, Районный Хокимият, СК "Динамо", Миллий Гвардия.

Яшнабадский район: ул. Янгибазар, ул. Камаши (Авиахим), ул. Темир йул, ул. Султанали Машхади, Железнодорожная станция переливания крови.

15 мая с 09.00 часов до 9.00 часов 16 мая воды не будет:

Сергелийский район: массивы Спутник с 1-го по 17-й, махалля "Олчазор", ул.Райхон, Дарёбуйи, Южная промзона.

Яккасарайский район: махалли: "Ракат", "Беларык", "Шохжахон", "Ракатбоши", "Тепа".

16 мая с 09.00 до 9.00 часов 17 мая воды не будет:

Юнусабадский район: улица Бодомзор йули частично, улица Осиё, общежития ТИМИ, махалли: "Мирзо Улугбек", "Турон", Дока хлеб, гостиница "Амбасадор", Дом дипломатов, Алайский базар.

Понижение давления воды:

Юнусабадский район: улицы Халкобад, 2-й проезд Халкобад

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.