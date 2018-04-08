Фестиваль молодых соотечественников впервые пройдет в Узбекистане

Самарканд, Бухара, Ташкент - тысячи соотечественников со всего мира встретятся на грандиозном перекрёстке науки и культуры

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Международный фестиваль молодых соотечественников «Ёш ватандошлар» впервые пройдет в Узбекистане, сообщает Подробно.UZ.

Цель мероприятия — объединить молодых соотечественников, проживающих в самых разных странах мира.

В фестивале примут участие молодые люди из США, России, Японии, Турции, Пакистана, Кыргызстана и Таджикистана. Они поделятся опытом, а также смогут увидеть преобразования, происходящие во всех сферах жизни и деятельности узбекского общества.

Торжественная церемония открытия Фестиваля состоится 12 апреля в 10:00 часов во Дворце творчества молодежи в Ташкенте.

В рамках фестиваля гости посетят древние города-жемчужины Востока — Бухару и Самарканд. В ходе ознакомительных поездок участники прикоснутся к богатой и многогранной культуре Узбекистана, а также примут участие в приготовлении священного блюда сумаляк по случаю празднования восточного Нового года — Навруз.

В рамках Фестиваля будут организованы тематические дни, посвященные актуальным сферам развития страны. Это пленарные сессии по предпринимательству, развитию внешнего и внутреннего туризма, науки и технологий.