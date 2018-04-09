Просто и удобно: в Узбекистане появится "Быстрая почта"

Компания "Узбекистон почтаси" представила гражданам новую услугу "Тезкор почта" — "Быстрая почта". С ее помощью можно пересылать документы, деловые бумаги и товары народного потребления

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Как сообщает пресс-служба оператора почтовой связи, специалисты "Узбекистон почтаси" изучили конъюнктуру почтового рынка страны и внедряют пилотный проект нового вида услуг для удовлетворения потребностей населения.

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Прием и выдачу отправлений типа "Тезкор почта" с 10 апреля этого года по республике будут осуществлять 15 объектов почтовой связи. В дальнейшем сеть почтовых объектов, предоставляющих данную услугу, будет расширена.

Пересылка и выдача почтовых отправлений "Тезкор почта" осуществляется в короткие контрольные сроки, в приоритетном порядке и по приемлемым ценам.

Так, отправления из Ташкента в Нукус и другие областные центры будут доставляться в обоих направлениях в течение 24 часов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Получатель будет незамедлительно извещаться о поступлении почтовой корреспонденции по указанному номеру телефона.

Отправлениями "Тезкор почта" разрешается пересылать документы, деловые бумаги и товары народного потребления, разрешенные к пересылке согласно "Правилам оказания услуг почтовой связи для внутренних отправлений".