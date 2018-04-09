Прокуратура Казахстана научит коллег из СНГ вести финансовые расследования

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана получила статус базовой организации по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых, финансовых расследований государств-участников СНГ.
Соответствующее решение принято 6 апреля текущего года в Минске на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, пишет Sputnik Казахстан.
Как отметил генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров, новый статус расширит возможности учебного заведения в обмене практическим опытом и знаниями между фискальными органами стран Содружества в борьбе с экономической преступностью.
Руководству академии поручено приступить к утверждению соответствующих учебных планов, образовательных программ и определению контингента обучающихся.