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Прокуратура Казахстана научит коллег из СНГ вести финансовые расследования

© Startup Stockphotos
Общество
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Это решение принято 6 апреля в Минске на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана получила статус базовой организации по повышению квалификации и переподготовке кадров для органов налоговых, финансовых расследований государств-участников СНГ.

Соответствующее решение принято 6 апреля текущего года в Минске на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, пишет Sputnik Казахстан.

Как отметил генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров, новый статус расширит возможности учебного заведения в обмене практическим опытом и знаниями между фискальными органами стран Содружества в борьбе с экономической преступностью.

Совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Ереване
© Sputnik/ Laura Sarkisyan
Страны СНГ будут бороться с преступностью в сфере информационных технологий
Также он будет способствовать проведению международных научных исследований для создания и эффективного развития национальных систем обеспечения экономической безопасности государств-участников СНГ, что позволит сформировать единую информационно-аналитическую базу новейших знаний в сфере налоговых расследований и расширить возможность содействия органам уголовного преследования в вопросах привлечения экспертов и специалистов СНГ.

Руководству академии поручено приступить к утверждению соответствующих учебных планов, образовательных программ и определению контингента обучающихся.

Теги:
экономическая безопасность, Обучение, Прокуратура, СНГ, Казахстан



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