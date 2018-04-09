Сотрудник авиакассы в Ташкенте похитил 120 миллионов сумов

Деньги, предназначенные для выкупа авиабилетов, диспетчер-кассир потратил на свои нужды

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о хищении более сотни миллионов сумов в авиакассе в Чиланзарском районе Ташкента, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"В период с января по 23 марта диспетчер-кассир чиланзарской авиакассы Саханов Х. 1991 г.р., проживающий в Учтепинском районе, взяв у нескольких граждан 120 миллионов сумов для покупки авиабилетов, не оприходовал эти деньги", — говорится в сообщении.

Обещанные авиабилеты Саханов покупателям так и не выдал, а деньги истратил на свои нужды. Предполагаемый злоумышленник задержан, ведется следствие.