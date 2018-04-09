В Ташкенте на проезжей части провалился асфальт

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы рядом с торгово-развлекательным центром "Самарканд дарвоза" накануне на проезжей части провалился асфальт.
Сегодня проблема устранена, сообщает пресс-служба хокимията города.
Вчера, как отмечали очевидцы, на второй и третьей полосе дороги по улице Коратош образовались огромные ямы. Во избежание аварий участок оградили пустыми ящиками и ветками, на дороге сразу образовались километровые автомобильные пробки.
По какой причине произошел обвал дороги в этот раз, в хокимияте не сообщают. По некоторым слухам, прорвало трубу. "На данный момент дорога приведена в порядок, на этом участке пробок нет", — заявляют власти.