В Ташкенте на проезжей части провалился асфальт

На второй и третьей полосе дороги по улице Коратош образовались огромные ямы, которые жители оградили пустыми ящиками и ветками, что привело к километровым пробкам

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы рядом с торгово-развлекательным центром "Самарканд дарвоза" накануне на проезжей части провалился асфальт.

Сегодня проблема устранена, сообщает пресс-служба хокимията города.

Вчера, как отмечали очевидцы, на второй и третьей полосе дороги по улице Коратош образовались огромные ямы. Во избежание аварий участок оградили пустыми ящиками и ветками, на дороге сразу образовались километровые автомобильные пробки.

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Асфальт укладывали в прошлом году, сказали в пресс-службе ташкентского хокимията. Ремонт дорог делают раз в год, асфальтируют "ямочно", а каждые пять лет планово должно меняться покрытие дорог столицы — каждый квартал определенный район по списку.

По какой причине произошел обвал дороги в этот раз, в хокимияте не сообщают. По некоторым слухам, прорвало трубу. "На данный момент дорога приведена в порядок, на этом участке пробок нет", — заявляют власти.