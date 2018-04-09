Узбекистан намерен запустить прямые авиарейсы в Калькутту и Бангалор

Узбекистан планирует развивать сотрудничество с Индией в медицине и фармацевтике, транспортных коммуникациях и информационных технологиях, энергетике, химической промышленности, обороне и безопасности

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан намерен запустить прямые авиарейсы из Ташкента в индийские Калькутту и Бангалор, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено Приоритетными направлениями развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу, опубликованными в понедельник.

Они были утверждены главой государства в конце прошлой недели в рамках указа о реформировании Министерства иностранных дел.

Узбекистан планирует наполнить новым содержанием стратегическое партнерство с Индией за счет расширения сотрудничества в сферах медицины и фармацевтики, транспортных коммуникаций и информационных технологий, энергетики, химической промышленности, обороны и безопасности, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма, а также активизации обмена между научно-исследовательскими и культурно-гуманитарными центрами двух стран.

"Развитие связей в транспортно-коммуникационной сфере будет осуществляться за счет привлечения индийской стороны к участию в проекте "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" и строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Герат", а также взаимодействия в рамках коридора "Север-Юг", — отмечается в документе.

Узбекская сторона также намерена увеличить показатели двустороннего торгового оборота до 1 миллиарда долларов, в том числе посредством расширения номенклатуры товаров, учреждения торговых домов Узбекистана в крупных индийских городах.

Напомним, что в августе прошлого года в Дели были открыты первый узбекско-индийский торговый дом, а также постоянно действующая выставка-продажа в виде шоу-рума.

© Sputnik/ Sergey Mamontov UzAirways запускает прямые авиарейсы Ургенч — Рим

Сейчас стороны рассматривают возможность реализации ряда совместных проектов в таких отраслях, как разработка программных продуктов и выпуск телекоммуникационного оборудования, переработка плодоовощной продукции, шелка-сырца и кожи, производство автокомплектующих, электротехнической продукции, товаров бытовой химии и средств защиты растений.

По итогам 2016 года товарооборот между странами увеличился на 15% и достиг 366 миллионов долларов.