Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов

В поселке Ходжа Илгор Кашкадарьинской области (там, где родился Амир Темур) все связано с именем великого полководца.

Здесь была проведена выездная сессия Международного пресс-клуба в мобильном формате на тему: "Ходжа Илгор: вновь обретенная история — новый туристический маршрут".

Организаторами мероприятия выступили Международный пресс-клуб, Министерство культуры Республики Узбекистан, Государственный комитет по развитию туризма, Союз молодежи Узбекистана, хокимият Кашкадарьинской области, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство Узбекистана.

Гости сессии и туристы увидели народные исторические игры и этнографические постановки, композиции, напоминающие период Амира Темура.

Они стали свидетелями театрализованных сценических постановок, связанных со значимыми философскими аспектами руководства страной и жизнью полководца начиная с момента его рождения, детства и юности и заканчивая освобождением родины от захватчиков.