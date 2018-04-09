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Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов

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  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Боевой флаг армии Амира Темура
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
  • Мероприятие в поселке Ходжа Илгор, посвященное Амиру Темуру
Xalqaro press klub
Мероприятие, посвященное Амиру Темуру, в поселке Ходжа Илгор, который считается местом его рождения.

В Узбекистане торжественно отпраздновали 682-летие государственного деятеля Амира Темура

В поселке Ходжа Илгор Кашкадарьинской области (там, где родился Амир Темур) все связано с именем великого полководца.

Кашкадарья в городе Китаб. Архивное фото
© Commons.wikimedia/ Carpodacus
Кашкадарьинская область: родина Амира Темура, чабанов и звездочетов
Здесь была проведена выездная сессия Международного пресс-клуба в мобильном формате на тему: "Ходжа Илгор: вновь обретенная история — новый туристический маршрут".

Организаторами мероприятия выступили Международный пресс-клуб, Министерство культуры Республики Узбекистан, Государственный комитет по развитию туризма, Союз молодежи Узбекистана, хокимият Кашкадарьинской области, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство Узбекистана.

Гости сессии и туристы увидели народные исторические игры и этнографические постановки, композиции, напоминающие период Амира Темура.

Они стали свидетелями театрализованных сценических постановок, связанных со значимыми философскими аспектами руководства страной и жизнью полководца начиная с момента его рождения, детства и юности и заканчивая освобождением родины от захватчиков.




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Мероприятие, посвященное Амиру Темуру в поселке Ходжа Илгор
Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов
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