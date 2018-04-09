Поправки в УК Узбекистана расширяют и ужесточают наказание за пытки

За пытки, ложный донос и лжесвидетельство увеличены сроки наказания и штрафы, а также расширен круг лиц, несущих за это ответственность

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Законом, подписанным президентом Узбекистана 4 апреля, усилена ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

До внесения поправок в статье 235 Уголовного кодекса имелись формальные препятствия, которые в ряде случаев не позволяли привлечь к ответственности лиц, замешанных в пытках, именно по данной статье. Сейчас ограничения устранены.

Теперь применение пыток будет наказываться сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности, говорится в тексте документа. Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Новый закон расширил круг лиц, несущих ответственность за подобные действия. До этого он включал дознавателей, следователей, прокуроров или других работников правоохранительных органов либо учреждений по исполнению наказания. Теперь к ним относятся также сотрудники следственных изоляторов, военные структуры и так далее.

Совершение пыток иными лицами по подстрекательству государственного служащего или с его молчаливого согласия также квалифицируется как пытка по статье 235 УК. То есть все госслужащие, знавшие о факте пытки, но находившиеся в бездействии, становятся соучастниками данного преступления.

Также новый закон вносит изменения в статьи "Ложный донос" и "Лжесвидетельство". За ложный донос будет накладываться штраф в размере от 50 до 70 минимальных размеров зарплаты, за лжесвидетельство можно получить от пяти до восьми лет лишения свободы.