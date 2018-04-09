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Сотрудник следственного изолятора

Поправки в УК Узбекистана расширяют и ужесточают наказание за пытки

© Sputnik/ Владимир Песня
Общество
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За пытки, ложный донос и лжесвидетельство увеличены сроки наказания и штрафы, а также расширен круг лиц, несущих за это ответственность

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Законом, подписанным президентом Узбекистана 4 апреля, усилена ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

До внесения поправок в статье 235 Уголовного кодекса имелись формальные препятствия, которые в ряде случаев не позволяли привлечь к ответственности лиц, замешанных в пытках, именно по данной статье. Сейчас ограничения устранены.

Теперь применение пыток будет наказываться сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности, говорится в тексте документа. Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Следственный изолятор
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Мирзиёев подписал Указ о запрете пыток при проведении расследования
Новый закон расширил круг лиц, несущих ответственность за подобные действия. До этого он включал дознавателей, следователей, прокуроров или других работников правоохранительных органов либо учреждений по исполнению наказания. Теперь к ним относятся также сотрудники следственных изоляторов, военные структуры и так далее. 

Совершение пыток иными лицами по подстрекательству государственного служащего или с его молчаливого согласия также квалифицируется как пытка по статье 235 УК. То есть все госслужащие, знавшие о факте пытки, но находившиеся в бездействии, становятся соучастниками данного преступления.

Также новый закон вносит изменения в статьи "Ложный донос" и "Лжесвидетельство". За ложный донос будет накладываться штраф в размере от 50 до 70 минимальных размеров зарплаты, за лжесвидетельство можно получить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Теги:
пытки, закон, поправки, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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