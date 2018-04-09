Поезда потянулись на юг: опубликовано расписание Южного вокзала Ташкента

Ранее поезда отправлялись и прибывали на Северный вокзал, с Южного вокзала можно будет доехать до Андижана, Бухары, Ургенча, Кунграда, Термеза и Сарисаасии

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Опубликован график перевода поездов внутриреспубликанского следования с Северного вокзала Ташкента на реконструированный и недавно открытый Южный вокзал, сообщает сайт "Узбекистон темир йуллари".

В Ташкенте на прошлой неделе после реконструкции открылся Южный вокзал. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и реконструировано в 1985 году. Раньше вокзал работал с перебоями. С вокзала будут отправляться в путь 19 поездов, а первый состав отправился вечером 4 апреля из Ташкента в Бухару.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Как выглядит обновленный Южный вокзал Ташкента

На вокзале установлены два больших фонтана. Билеты будут продаваться в 12 кассах. Для обеспечения безопасности установлено 170 камер видеонаблюдения.

Кроме того, вокзал оборудован местами для зарядки мобильных телефонов, а также будет иметь точки доступа Wi-Fi, VIP-зал, комнату матери и ребенка, медицинский кабинет. В ожидании поезда пассажиры смогут сделать покупки в лавках по продаже сувениров и сладостей.

С Южного вокзала можно будет доехать до Андижана, Бухары, Ургенча, Кунграда, Термеза и Сарисаасии.