Поезда потянулись на юг: опубликовано расписание Южного вокзала Ташкента

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Опубликован график перевода поездов внутриреспубликанского следования с Северного вокзала Ташкента на реконструированный и недавно открытый Южный вокзал, сообщает сайт "Узбекистон темир йуллари".
В Ташкенте на прошлой неделе после реконструкции открылся Южный вокзал. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и реконструировано в 1985 году. Раньше вокзал работал с перебоями. С вокзала будут отправляться в путь 19 поездов, а первый состав отправился вечером 4 апреля из Ташкента в Бухару.
Кроме того, вокзал оборудован местами для зарядки мобильных телефонов, а также будет иметь точки доступа Wi-Fi, VIP-зал, комнату матери и ребенка, медицинский кабинет. В ожидании поезда пассажиры смогут сделать покупки в лавках по продаже сувениров и сладостей.
С Южного вокзала можно будет доехать до Андижана, Бухары, Ургенча, Кунграда, Термеза и Сарисаасии.