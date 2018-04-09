Автобусные маршруты между Узбекистаном и Таджикистаном запустят в мае

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Таджикистан и Узбекистан откроют автобусное сообщение в мае.
"Представители министерств транспорта Таджикистана и Узбекистана в конце недели подпишут соглашение о возобновлении автобусного сообщения, которое соединит крупные города двух государств. Скорее всего пассажирские автобусы начнут курсировать между двумя государствами с начала мая текущего года", — сообщил представитель таджикской компании "Asian Express".
Тарифы на проезд и график их движения будут объявлены после подписания вышеназванного соглашения, пишет Sputnik Таджикистан.
Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания "Asian Express", а узбекская компания будет объявлена минтрансом Узбекистана.