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Автобус на трассе

Автобусные маршруты между Узбекистаном и Таджикистаном запустят в мае

Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (33)
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Автобусы из Денау, Термеза будут отправляться в Душанбе, из Ташкента и Ферганы в Худжанд, из Самарканда в Пенджикент

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Таджикистан и Узбекистан откроют автобусное сообщение в мае.

"Представители министерств транспорта Таджикистана и Узбекистана в конце недели подпишут соглашение о возобновлении автобусного сообщения, которое соединит крупные города двух государств. Скорее всего пассажирские автобусы начнут курсировать между двумя государствами с начала мая текущего года", — сообщил представитель таджикской компании "Asian Express".

Рейсовые автобусы
Sputnik / Кирилл Каллиников
Узбекистан и Таджикистан в этом году запустят четыре автобусных маршрута
Автобусы будут отправляться из Душанбе в узбекские города Денау и Термез, из Пенджикента — в Самарканд и из Худжанда — в Ташкент и Фергану.

Тарифы на проезд и график их движения будут объявлены после подписания вышеназванного соглашения, пишет Sputnik Таджикистан.

Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания "Asian Express", а узбекская компания будет объявлена минтрансом Узбекистана.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (33)
Теги:
автобус, Таджикистан, Узбекистан



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