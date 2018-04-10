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В городах Узбекистана разрешенную скорость на дорогах снизят до 60 км/ч

© Foto: dangquocbuu
Общество
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Также на участках дорог шириной менее четырех полос за пределами населенных пунктов разрешенную скорость снизят до 80 км/ч, менее трех полос — до 60 км/ч, на горных участках — до 30 км/ч

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Максимальная скорость движения транспорта в городах Узбекистана может быть снижена с 70 до 60 километров в час.

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
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Проект соответствующей концепции обеспечения безопасности дорожного движения в стране на 2018-2022 годы опубликован во вторник.

В Узбекистане с 1 марта 2016 года вступили в действие обновленные правила дорожного движения, которые разрешают движение транспорта в населенных пунктах со скоростью не более 70 километров в час, на международный автотрассах — до 100 километров в час. ПДД также разрешают местным властям повышать, по согласованию со Службой безопасности дорожного движения, скоростной режим на отдельных участках дорог.

Проект документа опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документа — Министерства внутренних дел — концепция может вступить в силу с 1 мая 2018 года, пишет РИА Новости.

"Установление ограничения скорости движения в городах и населенных пунктах за исключением подъездных и (внутридворовых) дорог — не более 60 км/ч", — говорится в тексте "дорожной карты" по реализации концепции. Данные изменения планируется внедрить в ПДД к 1 января 2019 года.

Водитель в кабине автомобиля
Sputnik / Евгения Новоженина
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Концепция также предусматривает ограничение к 1 июня скоростного режима за пределами населенных пунктов на участках автодорог шириной менее четырех полос до 80 километров в час, менее трех полос — до 60 километров в час, горных участков — до 30 километров в час. Также планируется ввести запрет на передвижение сельскохозяйственной, строительной и иной специальной техники без сопровождения ДПС.

В опубликованном проекте документа отмечается, что количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах Узбекистана составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что является "относительно высоким показателем". По данным МВД, только на прошлой неделе в результате нескольких ДТП в ряде регионов страны погибли более 30 человек, в том числе дети. Причинами аварий в основном стали превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Теги:
скорость, закон, ПДД, Узбекистан



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