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Автомобильная трасса

В Узбекистане планируют ввести штрафы за опасную езду

© Sputnik/ Рамиз Бахтияров
Общество
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За изменение траектории движения машины без предупреждения сигналом поворота, а также за использование клаксона без необходимости будут предусмотрены штрафы от одного минимального размера зарплаты до 172 240 сумов

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется ввести штрафы за опасную езду, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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© Foto: dangquocbuu
В городах Узбекистана разрешенную скорость на дорогах снизят до 60 км/ч
Это предусмотрено проектом Концепции безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. В частности, до 1 июля 2018 года в стране должен быть подготовлен проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. Он будет содержать нормативное определение термина "дорожное хулиганство".

Под этим будет подразумеваться совершение заведомо умышленных действий, выражающихся в несоблюдении культуры управления транспортным средством, проявлении агрессивной езды, резком изменении движения без предупреждения об этом сигналом поворота, использовании звукового сигнала без необходимости предупреждения об опасности. За эти действия планируется установить штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы (1МРЗП — 172 240 сумов).

Отметим, что подобные штрафы уже введены в большинстве стран мира. В России, например, под понятие "опасная или агрессивная езда" попадают: нарушение боковых дистанций, несоблюдение дистанции от едущего впереди автомобиля, перестроение не по правилам, когда водитель не уступает путь автомобилям, имеющим преимущество, а также перестроение при полной загруженности всех транспортных потоков.

Мужчина за рулем
CC0 / pixabay
Ужесточение штрафов и изменения ПДД: что ждет узбекских водителей
В некоторых странах Европы под агрессивным вождением подразумеваются и гораздо более легкие нарушения: невключение сигнала поворота, подрезание при обгоне, проезд по обочине. Все эти маневры провоцируют ситуацию на дороге, при которой возможно травмирование людей, их гибель, повреждение чужого транспортного средства, здания, нанесение любого материального ущерба.

В РФ штраф за опасное вождение составляет 5 тысяч рублей, в Германии можно лишиться прав на три месяца или заплатить штраф в 250 евро, в Америке — 2500 долларов, в Японии — полгода исправительных работ, в Австралии — 5500 долларов или лишение прав на три года.

Теги:
автомобили, штраф, ПДД, Узбекистан



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