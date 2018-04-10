В Узбекистане планируют ввести штрафы за опасную езду

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется ввести штрафы за опасную езду, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Под этим будет подразумеваться совершение заведомо умышленных действий, выражающихся в несоблюдении культуры управления транспортным средством, проявлении агрессивной езды, резком изменении движения без предупреждения об этом сигналом поворота, использовании звукового сигнала без необходимости предупреждения об опасности. За эти действия планируется установить штраф от одного до трех минимальных размеров заработной платы (1МРЗП — 172 240 сумов).
Отметим, что подобные штрафы уже введены в большинстве стран мира. В России, например, под понятие "опасная или агрессивная езда" попадают: нарушение боковых дистанций, несоблюдение дистанции от едущего впереди автомобиля, перестроение не по правилам, когда водитель не уступает путь автомобилям, имеющим преимущество, а также перестроение при полной загруженности всех транспортных потоков.
В РФ штраф за опасное вождение составляет 5 тысяч рублей, в Германии можно лишиться прав на три месяца или заплатить штраф в 250 евро, в Америке — 2500 долларов, в Японии — полгода исправительных работ, в Австралии — 5500 долларов или лишение прав на три года.