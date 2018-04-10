Автобусы между Ташкентом и Алматы начнут курсировать с 12 апреля

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Регулярные автобусные рейсы между Ташкентом и Алматы начнут курсировать с 12 апреля, сообщает пресс-служба агентства "Узавтотранс".

Рейсы будет выполнять с узбекской стороны перевозчик ERKIN EMINA EXPRESS TOUR на автобусах YUTONG, а с казахской стороны — компания "ЮГ ТРАНС ЛАЙН" на автобусах марки VANHOL. С автовокзала "Ташкент" автобус будет отправляться трижды в день: в 16:00, 17:00 и 18:00 часов. В Алматы новый рейс будет курсировать с автовокзала "Сайран".

Протяженность маршрута составляет 818 км, время в пути — 16 часов 30 минут. В расписании заложено по 30 минут для прохождения таможенного и пограничного контроля на постах "Гишт куприк" (Узбекистан) и "Жибек Жолы" (Казахстан).

Sputnik / Владимир Песня Автобусные маршруты между Узбекистаном и Таджикистаном запустят в мае

Стоимость проезда по маршруту перевозчиками определена в размере 100 тысяч сумов и, соответственно, 4 тысяч тенге.

"В целях соблюдения расписания движения автобусов, таможенники и пограничники сторон решили вопросы, связанные с проведением в приоритетном порядке пограничных и таможенных процедур при пересечении пассажирами и автобусами, следующими по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент, пунктов пропуска "Гишт куприк" (Узбекистан) и "Жибек Жолы" (Казахстан), что является важным фактором для пассажиров", — говорится в сообщении.

Автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Однако в начале января 2018 года Узбекистан и Казахстан вновь запустили прямое международное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Шымкент — Ташкент.

Напомним, что 17 ноября 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении. Данный документ юридически закрепил возможность организации регулярных и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок между странами.