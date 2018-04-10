Пограничники Узбекистана и Кыргызстана обсудили недавний инцидент

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Инцидент на границе, во время которого погиб кыргызстанец, обсудили на встрече председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев и заместитель командующего пограничными войсками СГБ Узбекистана Руслан Мирзаев, сообщает пресс-служба ГПС.

Встреча была проведена по поручению премьер-министров двух стран с целью тщательного расследования произошедшего. Напомним, 7 апреля на участке заставы Кербен в Джалал-Абадской области пограничный наряд Узбекистана по неизвестным причинам применил оружие в отношении гражданина Кыргызстана. ГПС уверяет, что в этот момент мужчина находился на территории Кыргызстана. Пострадавший скончался в больнице города Кербена.

Делегации пограничных ведомств, представители местной власти и правоохранительных органов осмотрели место инцидента.

AP Photo / Anvar Ilyasov Узбекистан и Кыргызстан обсудят инцидент на границе в понедельник

Для проведения всестороннего разбирательства создана совместная рабочая группа, в состав которой вошли пограничные представители Кыргызстана по Джалал-Абадской области и Узбекистана по Восточному направлению, а также главы районных администраций, правоохранительных органов, прокуратуры и регистрационных служб приграничных территорий.

В третьей декаде апреля 2018 года запланировано проведение расширенного заседания аппаратов пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, на котором будут обсуждаться вопросы пограничного взаимодействия.

По итогам рабочей встречи главы пограничных ведомств подписали протокол, в котором обязались обеспечить неукоснительное соблюдение, а также реализацию межправительственных соглашений по пограничным вопросам, ранее достигнутых решений и договоренностей руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана.