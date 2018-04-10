20:05 10 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Контрольно пропускной пункт на границе с Кыргызстаном

Пограничники Узбекистана и Кыргызстана обсудили недавний инцидент

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0

Делегации пограничных ведомств двух стран, представители местной власти и правоохранительных органов осмотрели место инцидента

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Инцидент на границе, во время которого погиб кыргызстанец, обсудили на встрече председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев и заместитель командующего пограничными войсками СГБ Узбекистана Руслан Мирзаев, сообщает пресс-служба ГПС.

Встреча была проведена по поручению премьер-министров двух стран с целью тщательного расследования произошедшего. Напомним, 7 апреля на участке заставы Кербен в Джалал-Абадской области пограничный наряд Узбекистана по неизвестным причинам применил оружие в отношении гражданина Кыргызстана. ГПС уверяет, что в этот момент мужчина находился на территории Кыргызстана. Пострадавший скончался в больнице города Кербена.

Делегации пограничных ведомств, представители местной власти и правоохранительных органов осмотрели место инцидента.

Узбекский пограничник
AP Photo / Anvar Ilyasov
Узбекистан и Кыргызстан обсудят инцидент на границе в понедельник
Для проведения всестороннего разбирательства создана совместная рабочая группа, в состав которой вошли пограничные представители Кыргызстана по Джалал-Абадской области и Узбекистана по Восточному направлению, а также главы районных администраций, правоохранительных органов, прокуратуры и регистрационных служб приграничных территорий.

В третьей декаде апреля 2018 года запланировано проведение расширенного заседания аппаратов пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, на котором будут обсуждаться вопросы пограничного взаимодействия.

По итогам рабочей встречи главы пограничных ведомств подписали протокол, в котором обязались обеспечить неукоснительное соблюдение, а также реализацию межправительственных соглашений по пограничным вопросам, ранее достигнутых решений и договоренностей руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана.

По теме

На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек
Узбекские пограничники открывали предупредительный огонь по нарушителю из КР
Теги:
Кыргызстан, Международная политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Директор Национального центра крови Иоанf Бикулчене, архивное фото
    Бизнес на крови

    Директора Национального центра крови Литвы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нелегальной коммерческой деятельности.

  • Météorite
    Молдова и магический камень

    Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами – при чем тут Молдова?

  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москва-реке в Москве
    Дорогой лед

    Почему ледовая навигация обошлась Эстонии дороже, чем планировалось, и при чем тут пострадавший от антироссийских санкций Запада ледокол Botnica?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Станция Marzahn берлинского наземного метро
Блеск и нищета красивейших городов Европы
Оскал бурого медведя
Побороть русского медведя, или Как юный Хабиб Нурмагомедов одолел зверя
Какие страны высылают российских дипломатов
География высылки российских дипломатов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054