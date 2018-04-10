В Узбекистан доставлены из США лекарства от рака на 3 миллиона долларов

Гуманитарный груз с препаратом "Темодар" будет распределен в регионах республики, он применяется для лечения опухолей головного мозга у взрослых пациентов

ТАШКЕНТ,10 апр — Sputnik. Международная неправительственная организация Project HOPE во вторник поставила в Узбекистан онкологические препараты на сумму 2,9 миллиона долларов.

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"Медикаменты стоимостью 2,9 миллиона долларов сегодня доставлены из США в Узбекистан", — сообщили РИА Новости в представительстве. Гуманитарный груз с онкологическим препаратом "Темодар", который применяется для лечения опухолей головного мозга у взрослых пациентов, будет распределен в регионах Узбекистана.

По данным организации, с 1991 года Project HOPE осуществила поставки медикаментов и изделий медицинского назначения в Узбекистан на сумму более 106 миллионов долларов.

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Ранее в рамках сотрудничества с российским центром имени Бакулева знаменитый российский кардиохирург Лео Бокерия провел совместно с узбекскими специалистами в Хорезмской области кардиохирургические операции у пациентов с тяжелыми осложненными видами сердечно-сосудистых заболеваний.

"В ходе сотрудничества с Научно-практическим центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева местные врачи получили возможность постоянного обмена опытом со своими российскими коллегами", — отметили в пресс-службе Минздрава.