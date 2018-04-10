Глава Академии наук Узбекистана: мы не должны распыляться на мелкотемье

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Академии наук Республики Узбекистан Бекзод Юлдашев дал интервью в связи с последаними изменениями в законодательстве в сфере науки.

"Мы гордимся нашими учеными, это тоже продукт, но это продукт духовного обогащения нашей нации", — сказал Юлдашев.

Он также подробно рассказал, как по его мнению надо распорядиться инвестициями, выделенными на подготовку кадров.

"Во-первых мы должны ликвидировать мелкотемье, хорошие кадры готовятся, когда интеллектуальный потенциал ученых объединяется на решении одной проблемы. Именно не распыление этих средств, а использование на решение конкретных проблем позволит выйти на новый уровень", — сказал ученый.

По вопросу подготовки кадров он отметил, что необходимо привлекать вузовских ученых. "Все это должно кончаться одним хорошим результатом или конечным продуктом, необходимым для экономики нашей страны", — добавил Бекзод Юлдашев.

На прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев в Институте химии растительных веществ побеседовал с руководителями высших образовательных и научно-исследовательских учреждений, академиками, учеными и молодыми специалистами.

Президент поручил разработать порядок, в соответствии с которым определенный процент привлекаемых в Узбекистан иностранных инвестиций будет направляться на развитие науки и подготовку научных кадров.