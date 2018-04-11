В Узбекистане появится День геолога

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется ввести специальный праздник для работников сферы геологии, сообщает корреспондент Sputnik.

Соответствующий проект закона подготовлен нижней палатой парламента.

Днем геолога планируется назначить первое воскресенье апреля. Отметим, что это будет своеобразное возвращение к советским традициям. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано неслучайно. Именно в этот период заканчиваются зимние холода и сходят снега, а у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.

Кроме того, в стране будет учреждено новое почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган геолог" (Заслуженный геолог Республики Узбекистан).

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Его будут получать высококвалифицированные геологи, инженерно-технические работники геологических, геофизических, гидрогеологических, топографо-геодезических служб и научно-исследовательских учреждений, внесшие вклад в развитие минерально-сырьевой базы и имеющие заслуги в области развития геологии, изучения и разведки недр, открытия месторождений полезных ископаемых.

Нагрудный знак для геологов будет иметь форму круга диаметром 30 миллиметров и изготавливаться из серебра 925 пробы.

На лицевой стороне знака будут изображены горы и река на фоне восходящего солнца, по левому нижнему краю — геологический молоток. Знак обрамляется циферблатом геологического компаса с красной стрелкой.

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Узбекистана раскритиковал руководство Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, которое не смогло создать четкий механизм по разумному использованию, охране недр и управлению горным делом. Тогда Мирзиёев поручил создать совершенно новую систему работы сферы на основе изучения международного опыта.