В Узбекистане может появиться филиал одного из ведущих сельхозинститутов РФ

Минвуз и Минсельхоз должны определиться с вопросом об открытии филиала Астраханского государственного технического университета до 1 сентября 2018 года

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время может появиться филиал Астраханского государственного технического университета, сообщает корреспондент Sputnik.

Проработка этого вопроса предусмотрена постановлением главы государства, направленным на развитие рыбной отрасли. Минвуз и Минсельхоз должны определиться с этим вопросом до 1 сентября 2018 года.

Этот российский университет был выбран неслучайно. В его состав входит Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования, который является базовым в России при подготовке кадров для данной отрасли. Сейчас здесь организовано обучение по 11 направлениям бакалавриата и восьми направлениям магистратуры, а также восьми специальностям аспирантуры и двум — докторантуры.

© Sputnik/ Владимир Вяткин В Узбекистане появится первая в истории экономическая зона для рыбоводства

Узбекистан также намерен проработать вопрос по отправке уже в этом году группы сотрудников Ташкентского государственного аграрного университета и его филиалов, а также руководителей рыбоводческих хозяйств и предприятий в российский вуз.

Планируется, что там они пройдут курс стажировки, переподготовки и повышения квалификации. На это будет направлено 125 миллионов сумов бюджетных и внебюджетных средств.

Напомним, что в Узбекистане в ближайшее время будет создана первая в истории свободная экономическая зона "Балик ишлаб чикарувчи" для развития рыбоводства.

Ее организуют на базе имущества, земельного участка и водоемов, переданных решением суда хокимияту Куйичирчикского района Ташкентской области. Срок функционирования СЭЗ составит 30 лет с возможностью последующего продления.

© Sputnik/ Сергей Кривошеев Узбекистан в 2018 году намерен произвести 150 тысяч тонн рыбы

В прошлом году в Узбекистане было выращено порядка 85 тысяч тонн рыбы. Всего в стране работает свыше 3600 рыбхозов, а общая площадь водоемов, занятых под выращивание рыбной продукции, превышает 595 тысяч гектаров.

При этом доля рыбы в общем потреблении узбекистанцев крайне мала. Так, например, если в странах Европы в среднем каждый человек съедает 35-40 килограммов рыбы в год, то в Узбекистане — не более 4 килограммов.

По словам экспертов, в основном это связано с неэффективным использованием водоемов, рыбхозы практически не внедряют ведущий международный опыт и новые технологии разведения рыбы, что влечет серьезное увеличение ее стоимости.