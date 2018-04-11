В Узбекистане может появиться филиал одного из ведущих сельхозинститутов РФ

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время может появиться филиал Астраханского государственного технического университета, сообщает корреспондент Sputnik.
Проработка этого вопроса предусмотрена постановлением главы государства, направленным на развитие рыбной отрасли. Минвуз и Минсельхоз должны определиться с этим вопросом до 1 сентября 2018 года.
Этот российский университет был выбран неслучайно. В его состав входит Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования, который является базовым в России при подготовке кадров для данной отрасли. Сейчас здесь организовано обучение по 11 направлениям бакалавриата и восьми направлениям магистратуры, а также восьми специальностям аспирантуры и двум — докторантуры.
Планируется, что там они пройдут курс стажировки, переподготовки и повышения квалификации. На это будет направлено 125 миллионов сумов бюджетных и внебюджетных средств.
Напомним, что в Узбекистане в ближайшее время будет создана первая в истории свободная экономическая зона "Балик ишлаб чикарувчи" для развития рыбоводства.
Ее организуют на базе имущества, земельного участка и водоемов, переданных решением суда хокимияту Куйичирчикского района Ташкентской области. Срок функционирования СЭЗ составит 30 лет с возможностью последующего продления.
При этом доля рыбы в общем потреблении узбекистанцев крайне мала. Так, например, если в странах Европы в среднем каждый человек съедает 35-40 килограммов рыбы в год, то в Узбекистане — не более 4 килограммов.
По словам экспертов, в основном это связано с неэффективным использованием водоемов, рыбхозы практически не внедряют ведущий международный опыт и новые технологии разведения рыбы, что влечет серьезное увеличение ее стоимости.