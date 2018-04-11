В Узбекистане хотят провести День без машин

Акция призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан планирует присоединиться к символической акции международного уровня "День без машин", которая проводится в Европе еще с середины 70-х годов прошлого века, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено Концепцией безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.

Планируется, что днем отказа от машин станет пятница. В этот день будут проводиться специальные мероприятия, направленные на снижение использования автотранспортных средств населением, пропаганду здорового образа жизни, езды на велосипеде, а также сохранение экологической среды.

Акция призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству.

Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции по отказу от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет — до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.

С 2002 года под эгидой Еврокомиссии ежегодно с 16 по 22 сентября проходит Европейская неделя мобильности, кульминацией которой является День без автомобиля. В ряде городов принимаются меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды наряду с развитием комфортного и удобного общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры.

По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в полутора тысячах городов мира.