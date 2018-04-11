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Общественный транспорт в Ташкенте

В общественном транспорте внедрят единые карты оплаты

© tashtrans.uz
Общество
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Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) позволит освободить водителя от обязанности собирать деньги с пассажиров

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить единые транспортные карты, которые будут использоваться во всех видах общественного транспорта, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом Концепции развития автомобильного транспорта до 2030 года.

Документ предлагает усовершенствовать систему регулирования тарифов на пассажирском автомобильном транспорте и упорядочить механизм компенсации убытков перевозчикам пассажирского транспорта.

Автомобильная трасса в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По мнению разработчиков, действующая система тарифообразования приводит к снижению пассажироперевозок, когда параллельно с автобусами практически по той же цене ездят более комфортабельные, скоростные микроавтобусы, маршрутки и легковые автомобили.

По аналогии с международной практикой, предлагается поэтапно ввести гибкую систему оплаты проезда на пассажирском транспорте, в первую очередь в Ташкенте и крупных областных центрах, стимулирующую применение единой транспортной карты с бонусами или дисконтами за ее пользование, с дифференциацией в перспективе оплаты за проезд в зависимости от дальности ездки, времени поездки.

При этом ключевым фактором автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) станет освобождение водителя от сбора наличной выручки. Теперь все внимание водителя будет направлено на обеспечение безопасности перевозок, соблюдение интервалов и регулярности движения, выполнение установленного количества рейсов, обеспечение бережной эксплуатации автотранспортных средств.

"Проектом АСОП предусматривается выпуск в обращение различных транспортных карт, например, стандартных, а также специальных для льготных категорий населения —  пенсионеров, лиц, имеющих право бесплатного проезда, студентов и учащихся", — говорится в документе.

Автоматизированная система, отмечают разработчики, должна находиться под управлением одного оператора, который организует продажу билетов, аккумулирование и учет доходов и других операций.

Приборная панель
© Foto: dangquocbuu
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В результате, по мнению экспертов, автотранспортные предприятия повысят доходы за проезд и введут фактический учет "выпадающих доходов" за перевозку пассажиров.

Кроме того, предприятия наземного транспорта получат инструмент объективного контроля подвижного состава на линии. На основании точных данных о перевозке пассажиров, получаемых из АСОП, они смогут перераспределить подвижной состав и оптимизировать использование автотранспортного парка.

Таким образом, внедрение системы позволит повысить эффективность проводимой тарифной политики за счет повышения качества и уровня безопасности обслуживания, снижения себестоимости перевозок и внутрипроизводственных потерь, превратив общественный транспорт в единый, контролируемый, конкурентоспособный и динамично развивающийся комплекс.

Теги:
Ташкент, Автодорожный транспорт, Дорожное движение



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