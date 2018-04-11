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Водительское удостоверение

В Узбекистане водительские права планируют выдавать в обычных школах

Sputnik
Общество
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Такая инициатива может быть запущена в течение двух ближайших лет

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане может быть внедрен порядок, в рамках которого водительские права будут выдавать прямо в школах, колледжах и лицеях, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено Концепцией безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.

Разработчики предлагают рассмотреть возможность выдачи в образовательных учреждениях водительских удостоверений категорий "А" и "В" лицам, достигшим 18 лет, прошедшим обучение и сдавшим экзамен.

Автомобильная трасса в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Для этого планируется создать целую систему отработки теоретических и практических навыков. Так, например, в общеобразовательных школах будет введен обязательный предмет "Безопасность дорожного движения" с четким разграничением возрастных особенностей — 7-11 лет, 11-14 лет и 14-18 лет.

Кроме того, в каждом районе страны предлагается создать специально оборудованные автогородки для организации обучения детей правилам дорожного движения.

Данная инициатива может быть запущена в течение двух ближайших лет.

Отметим, что юношеские водительские права в Германии существуют с 2013 года. А в США практика раннего вождения прижилась давно. Минимальный возраст для получения водительских прав в разных штатах колеблется от 14 лет и 3 месяцев в Дакоте до 17 лет в Нью-Джерси.

Для начинающих водителей в США не существует дополнительных ограничений скорости, запрета управлять автомобилем с прицепом. Правда, американские правила запрещают вождение машины подростками по ночам и регламентируют количество несовершеннолетних пассажиров в автомобиле, управляемом подростком.

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Теги:
Узбекистан, Автодорожный транспорт, Автомобили



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