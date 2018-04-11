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Первый ресторан известной международной сети KFC откроют в центре Ташкента

Стало известно, где расположится первый ресторан KFC в Узбекистане

Sputnik
Общество
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Ресторан будет работать 24 часа в сутки, в том числе, заказы смогут делать автолюбители не выходя из машины

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Первый ресторан известной международной сети KFC, специализирующейся на блюдах из курицы, будет открыт в центре Ташкента, напротив Международного Вестминстерского университета, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Несколько дней назад на месте будущего ресторана начались общестроительные работы, а рядом появились баннеры, демонстрирующие каким будет первое заведение сети в столице. Судя по представленному дизайну, ресторан будет работать 24 часа в сутки, причем не только в обычном режиме, но и для автовладельцев на вынос.

Что касается сроков, пока ничего конкретного сказать нельзя, хотя на баннерах красуется надпись "Скоро". Тем не менее, судя по состоянию строительной площадки, компании понадобиться не менее месяца на завершение проекта.

Министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев
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Ранее о том, что на рынок Узбекистана планируют зайти известные мировые сети быстрого питания KFC, McDonald's и Baskin Robbins говорил бывший министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев.

Напомним, что штаб-квартира KFC располагается в городе Луисвилл в штате Кентукки (США). Это вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. Сам бренд принадлежит американской корпорации Yum! Brands, Inc. Она входит в список 500 крупнейших компаний США по версии журнала Fortune. Yum принадлежит еще два мировых бренда — Taco Bell и Pizza Hut. Компания считается самым крупным оператором ресторанов быстрого обслуживания в мире по количеству точек. Она контролирует около 42,7 тысяч ресторанов более чем в 110 странах.

Теги:
курица, ресторан, еда, фаст-фуд, KFC, McDonald’s, Ташкент, Узбекистан



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