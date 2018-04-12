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Водитель за рулем автомобиля

В Узбекистане физлицам разрешили оказывать услуги такси

CC0 / pixabay
Общество
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Автовладельцы, желающие быть водителями, должны будут заключить трудовое соглашение с юридическим лицом, у которого есть лицензия на услуги такси, после чего на машину будет выдан специальный номер серии ТТ

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане физическим лицам разрешили оказывать услуги такси, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на указ главы государства.

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© Фото: Государственный комитет по туризму Узбекистана
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Теперь, начиная с 1 июня 2018 года, физические лица, имеющие легковые автомобили, могут в качестве индивидуального предпринимателя осуществлять коммерческие перевозки пассажиров в виде линейного такси. Пока не понятно, должны ли будут проходить обязательный предрейсовый медицинский
осмотр сам водитель и технический осмотр — его авто.

Сегодня в стране действует порядок, когда все водители таксопарков должны проходить эти процедуры перед выходом на линию. При этом всего месяц назад руководящие сотрудники Узбекского агентства автомобильного транспорта отмечали, что не рассматривают возможность выдачи права на осуществление перевозок пассажиров физическим лицам. В этом случае будет сложно проконтролировать качество и безопасность таких перевозок.

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© Sputnik/ Рамиз Бахтияров
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Действующее отечественное законодательство разрешает осуществлять перевозку пассажиров только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление этого вида перевозок.

Затем необходимо будет оформить свое авто нотариально, то есть передать его юридическому лицу, получить специальный номер серии ТТ. В результате автовладелец будет принят как наемный работник и получит трудовую книжку.

Теги:
такси, Указ, Перевозки, таксист, Узбекистан



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