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Строительство дома, архивное фото

В Узбекистане планируется узаконить самострои

© Flickr/ Andrew Kalat
Общество
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Право собственности на самовольную постройку будет признано за лицом, добросовестно владеющим имуществом, при этом земельный участок не должен быть отведен под жилищное строительство

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане планируют объявить масштабную акцию по признанию самостроев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на проект указа главы государства.

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© Sputnik/ Владимир Акимов
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Разработчики документа предлагают провести общегосударственную разовую акцию по признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, возведенные на самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на строительство.

В чем проблема

Проведенная недавно органами землеустройства и кадастра сплошная инвентаризация недвижимого фонда республики выявила системные упущения и серьезные недостатки в вопросах обеспечения законности в сфере индивидуального жилищного строительства, особенно в сельской местности.

В частности, несмотря на наличие законных механизмов приобретения и строительства жилья, тысячи граждан на протяжении многих лет незаконно возводили индивидуальное жилье на самовольно занятых земельных участках.

Во многом это стало возможным благодаря попустительству государственных органов, в первую очередь органов исполнительной власти на местах, в том числе уполномоченных в сфере земельного кадастра, архитектуры и строительства. На сегодняшний день имеются многочисленные факты сговора фермерских и дехканских хозяйств по незаконному предоставлению земельных участков гражданам для жилищного строительства за определенную плату. В результате данная проблема обрела массовый характер по всей республике.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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При этом отсутствие необходимых документов на жилье привело к возникновению других социальных проблем у населения, в частности, невозможности прописаться на фактическом месте проживания, приобрести и реализовать право собственности.

В виртуальную приемную президента поступило более 5 тысяч обращений с просьбой выдать кадастровые документы на жилое имущество граждан, еще свыше 3 тысяч обращений — при проведении выездных приемов депутатами, сенаторами, должностными лицами органов государственной власти.

Что делать

Документ предлагает установить, что до 31 декабря 2018 года право собственности на самовольную постройку признается за лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным имуществом. При этом должен быть соблюден ряд условий.

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© Pixabay
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Так, например, данный земельный участок или его часть не находится на земле, которая в соответствии с законодательством не может быть отведена для жилищного строительства. Также самовольная постройка не должна нарушать требования градостроительных норм и правил, ее сохранение не будет нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

Конкретные случаи, при которых право собственности на самовольную постройку не может быть признано, будут определяться правительством. Признание права собственности на самовольную постройку будет осуществляться решением хокима района или города по представлению Комиссии по организации работ по признанию прав на недвижимое имущество, образуемой на основании решения правительства. За признание самостроя придется заплатить разовый сбор в размере десяти минимальных заработных плат (1МРЗП — 172 240 сумов).

Предприниматель во время работы. Архивное фото
© Flickr/ datos.gob.es
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Интересно, что при признании права собственности на самовольную постройку собственнику предоставят право пожизненного наследуемого владения земельным участком или его частью, на которой она возведена, в пределах норм, установленных законодательством, с изъятием части земли, превышающей норму.

Также важно, что после принятия документа органы власти на местах должны обеспечить приостановление внесения в суды исков по сносу самовольных построек. При этом признание прав собственности на самовольную постройку будет носить разовый характер. Минюст должен внести в правительство законодательные меры по ужесточению ответственности за дальнейшее строительство самовольных построек.

Теги:
постройка, самострой, кадастр, Узбекистан



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