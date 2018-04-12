В Узбекистане планируется узаконить самострои

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане планируют объявить масштабную акцию по признанию самостроев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на проект указа главы государства.
В чем проблема
Проведенная недавно органами землеустройства и кадастра сплошная инвентаризация недвижимого фонда республики выявила системные упущения и серьезные недостатки в вопросах обеспечения законности в сфере индивидуального жилищного строительства, особенно в сельской местности.
В частности, несмотря на наличие законных механизмов приобретения и строительства жилья, тысячи граждан на протяжении многих лет незаконно возводили индивидуальное жилье на самовольно занятых земельных участках.
Во многом это стало возможным благодаря попустительству государственных органов, в первую очередь органов исполнительной власти на местах, в том числе уполномоченных в сфере земельного кадастра, архитектуры и строительства. На сегодняшний день имеются многочисленные факты сговора фермерских и дехканских хозяйств по незаконному предоставлению земельных участков гражданам для жилищного строительства за определенную плату. В результате данная проблема обрела массовый характер по всей республике.
В виртуальную приемную президента поступило более 5 тысяч обращений с просьбой выдать кадастровые документы на жилое имущество граждан, еще свыше 3 тысяч обращений — при проведении выездных приемов депутатами, сенаторами, должностными лицами органов государственной власти.
Что делать
Документ предлагает установить, что до 31 декабря 2018 года право собственности на самовольную постройку признается за лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным имуществом. При этом должен быть соблюден ряд условий.
Конкретные случаи, при которых право собственности на самовольную постройку не может быть признано, будут определяться правительством. Признание права собственности на самовольную постройку будет осуществляться решением хокима района или города по представлению Комиссии по организации работ по признанию прав на недвижимое имущество, образуемой на основании решения правительства. За признание самостроя придется заплатить разовый сбор в размере десяти минимальных заработных плат (1МРЗП — 172 240 сумов).
Также важно, что после принятия документа органы власти на местах должны обеспечить приостановление внесения в суды исков по сносу самовольных построек. При этом признание прав собственности на самовольную постройку будет носить разовый характер. Минюст должен внести в правительство законодательные меры по ужесточению ответственности за дальнейшее строительство самовольных построек.