Авиавласти России и Узбекистана увеличат количество рейсов между странами

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.
В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана.
"В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, подписана "дорожная карта" по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах", — сообщает пресс-служба Минтранса России.
Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами, добавили в ведомстве.
Направление считается прибыльным, и расширить маршрутную сеть хотели сразу несколько перевозчиков из России, тогда как с узбекской стороны в Россию летает только одна компания. Кроме того, Ташкент не разрешил полеты из подмосковного Жуковского, в ответ на это российская сторона заблокировала узбекскому перевозчику полеты в Сочи и Владивосток.