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Узбекистан и Россия подписали дорожную карту об увеличении рейсов между странами

Авиавласти России и Узбекистана увеличат количество рейсов между странами

Минтранс России
Общество
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Количество рейсов будет увеличено в два раза, стороны подписали "дорожную карту"

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Авиавласти России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частоты рейсов между странами, сообщила пресс-служба российского Минтранса.

В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана.

"В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количества частот для российских и узбекских авиаперевозчиков, подписана "дорожная карта" по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах", — сообщает пресс-служба Минтранса России.

Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами, добавили в ведомстве.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr/ Dan Nevill
"Узбекские авиалинии" добавляют рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань
В конце марта Ташкент отказал Москве в просьбе либерализовать авиасообщение и увеличить число рейсов.

Направление считается прибыльным, и расширить маршрутную сеть хотели сразу несколько перевозчиков из России, тогда как с узбекской стороны в Россию летает только одна компания. Кроме того, Ташкент не разрешил полеты из подмосковного Жуковского, в ответ на это российская сторона заблокировала узбекскому перевозчику полеты в Сочи и Владивосток.

Теги:
полеты, Авиасообщение, Министерство транспорта РФ, Узбекистан, Россия



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