Узбекистан и ВБ будут совместно развивать интернет и цифровые технологии

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев в среду провел переговоры с делегацией Всемирного банка (ВБ), стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитии интернета и цифровых услуг.

Стороны обсудили реализацию проекта Digital CASA (Центральная Азия — Южная Азия), развитие цифровой инфраструктуры, системы электронного правительства, цифровой экономики.

"Узбекская сторона рассказала об ожиданиях по данному проекту, выступила с предложениями по сотрудничеству со Всемирным банком в области развития информационных технологий и телекоммуникаций… Стороны договорились продолжить обмен мнениями для дальнейшей проработки взаимовыгодных форм сотрудничества", — пишет РИА Новости.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам резко снизить цены на доступ в интернет, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза в 2018 году, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Ранее первый заместитель главы Мининфокома Олимжон Умаров сообщал журналистам, что Узбекистан планирует до конца 2018 года подписать соглашения по продаже и аренде интернет-каналов с национальными операторами Туркменистана, Ирана и Китая. По его словам, высокая цена на доступ к интернету в республике объясняется отсутствием конкурентной среды. В настоящий момент основные интернет-каналы в Узбекистане проходят через Казахстан и Россию.

Digital CASA — проект Всемирного банка, предусматривающий создание региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для улучшения подключения к интернету стран Центральной Азии и частично Южной Азии. Проект позволит превратить данный регион в один коммуникационный узел, который бы сделал страны более экономически и технологически независимыми.