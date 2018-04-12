Россия запускает уникальный медицинский проект в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Русская гуманитарная миссия (РГМ) в пятницу, 13 апреля, запустит в Узбекистане реализацию уникального медицинского проекта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе церемонии открытия разработчик этого уникального оборудования, доктор медицинских наук Владимир Савостьянов проведет мастер-класс по пользованию данным оборудованием, а также прочитает медицинскому персоналу лекцию, посвященную современному взгляду на гидромеханические механизмы кровообращения.
Если это оборудование успешно пройдет полугодовые испытания, то оно может быть внедрено и в других медицинских учреждениях Узбекистана.
Отметим, что это уже не первый проект РГМ в данной семейной поликлинике. Ранее здесь были установлены солнечные батареи. После этого здесь появился запасной источник энергии, и теперь вся дорогостоящая техника будет обеспечена электричеством постоянно.
Русская гуманитарная миссия — это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности, а также содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
Это первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом.