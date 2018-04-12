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Россия запускает уникальный медицинский проект в Узбекистане

© Flickr/ Kenny Holston
Общество
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В семейной поликлинике №16 в Ташкентской области будет установлено оборудование, с помощью которого пациенты смогут самостоятельно отслеживать свое здоровье

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Русская гуманитарная миссия (РГМ) в пятницу, 13 апреля, запустит в Узбекистане реализацию уникального медицинского проекта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Проект "Цифровой тест на здоровье" будет реализован на базе семейной поликлиники №16 в Зангиатинском районе Ташкентской области. В рамках этой инициативы в медицинском учреждении будет установлено тестовое оборудование, позволяющее населению самостоятельно отслеживать показатели своего здоровья.

В ходе церемонии открытия разработчик этого уникального оборудования, доктор медицинских наук Владимир Савостьянов проведет мастер-класс по пользованию данным оборудованием, а также прочитает медицинскому персоналу лекцию, посвященную современному взгляду на гидромеханические механизмы кровообращения.

Если это оборудование успешно пройдет полугодовые испытания, то оно может быть внедрено и в других медицинских учреждениях Узбекистана.
Отметим, что это уже не первый проект РГМ в данной семейной поликлинике. Ранее здесь были установлены солнечные батареи. После этого здесь появился запасной источник энергии, и теперь вся дорогостоящая техника будет обеспечена электричеством постоянно.

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Среди других планов миссии — организация выставки культурных ценностей Узбекистана, хранящихся в российских музеях. В настоящее время идет обсуждение с Минкультом РФ относительно возможности оцифровки экспонатов, подбора компании-организатора.

Русская гуманитарная миссия — это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности, а также содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.

Это первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом.

Теги:
Медицина, Узбекистан, Россия



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