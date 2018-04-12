Всем помыться: в Ташкенте начались "рейды чистоты" на стройплощадках

Теперь при перевозке строительного мусора в черте столицы такие грузы, как грунт и песок, необходимо полить водой, если уровень мусора превышает борт грузовика, его надо закрыть сверху брезентом; за нарушение предусмотрен штраф до 10 МРЗП

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента начало проведение рейдов, направленных на выявление недобросовестных строительно-подрядных организаций, загрязняющих городские улицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сейчас в Ташкенте действует немало строительных площадок, что зачастую становится причиной загрязнения дорог при выезде оттуда транспортных средств на городские улицы. Это также приводит к высокому уровню запыленности в городе. В октябре прошлого года хоким Ташкента своим распоряжением обязал все стройплощадки города иметь оборудование для мойки колес большегрузных автомобилей, которые транспортируют строительные материалы.

При этом назначенные ответственные лица должны контролировать процесс и обеспечивать выезд на магистраль только грузовиков с чистой резиной.

Однако ситуация с тех пор мало изменилась. Большинство подрядных организаций просто проигнорировали это распоряжение, в результате улицы и дороги, расположенные рядом со стройками, стали похожи на участки ралли по бездорожью.

ГУВД также предупредило, что при транспортировке строительного мусора в черте города необходимо соблюдать ряд правил. Так, например, мусор необходимо вывозить на специальных машинах. При этом грузы, которые при перевозке могут загрязнять улицы города, такие, как строительный мусор,

песок, грунт и другие, перед вывозом необходимо полить водой. Если уровень мусора достигает или превышает борт грузовика, сверху его необходимо дополнительно накрыть брезентом.

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В осенне-зимний период улицы, по которым двигаются специальные грузовые машины, перевозящие строительные мусор, песок и грунт, должны очищаться от листьев, снега, льда и глины. За нарушение данных правил к водителям, а также руководителям строительно-подрядных организаций и заказчикам будут применяться штрафные санкции по статье 147 (повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания) Кодекса об административной ответственности.

Отметим, что данная статья предусматривает штраф в размере десяти минимальных размеров заработной платы, а для должностных лиц — пятнадцати минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).