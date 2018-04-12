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Министр здравоохранения РУ Алишер Шадманов

Шадманов: "Умная медицина" позволит уменьшить влияние человеческого фактора

Пресс-служба Минздрава РУз
Общество
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Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказал о преимуществах концепций "Умная медицина" и "Единый центр медицинской информации"

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Внедрение в Узбекистане электронных баз медицинских данных поможет предотвратить ошибки, связанные с человеческим фактором, считает министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Адаптация к действующим условиям и внедрение до конца нынешнего года концепций "Умная медицина" и "Единый центр медицинской информации" предусмотрены государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017-2021 годах.

Семейная поликлиника №47 Шайхантаурского района
© Министерство здравоохранения Узбекистана
Впервые в поликлинике Ташкента введена электронная очередь
"Основная цель "умных технологий" — минимизировать время и силы, достичь высоких показателей. "Умная медицина" и "Единый центр медицинской информации" также разработаны на этой основе. Они позволят обеспечить раннее выявление заболеваний, осуществлять их дистанционную профилактику. Пользователь сможет в любое время, в любом месте пользоваться сервисом. Самое главное, качество услуги будет одинаковым и в отдаленных местностях, и в городах. Система охватит процессы от первичной до экстренной и специализированной медицинской службы", — цитирует Шадманова информационная служба Министерства здравоохранения.

"Единый центр медицинской информации" — электронная база данных, в которой будут содержаться амбулаторная карта пациента, история его болезней. В базу внесут всю информацию относительно здоровья каждого человека, принятых прививок и лечения с момента его рождения. Лечащий доктор сможет добавлять в базу дополнительные данные.

"В электронном формате, прежде всего, можно предотвратить ошибки человеческого фактора. Например, избежать утери карты, предотвратить факты невнесения или неполного внесения информации. При назначении ускорится процесс ознакомления с историей здоровья пациента, принятых процедур. Проще говоря, центр медицинской информации направлен на создание удобств врачам и пациентам", — пояснил Шадманов.

Система "Умная медицина" позволит врачу оперативно выходить на связь с пациентом, проводить дистанционный курс лечения. Посредством специальных датчиков и чипов, установленных на теле человека, врач независимо от места нахождения сможет ознакомиться с важной информацией о состоянии здоровья пациента. Например, доктор сможет отслеживать температуру тела, уровень сахара в крови, артериальное давление.

Сейчас уже внедрены первые виды услуг "Умной медицины". Создаются такие сервисы и услуги, как электронная очередь, электронная карта пациента, электронная регистрация, электронный рецепт, электронная аптека, электронный ордер. Проводится работа по развитию телемедицины, мобильной медицины (мобильные услуги, m-Health), электронного образования.

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Теги:
Минздрав Узбекистана, Алишер Шадманов, Технологии и инновации, Медицина и здоровье



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