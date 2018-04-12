Афганистан привлечет соседние страны к укреплению берегов Амударьи

Запланировано также создание совместной комиссии с целью координации усилий по разработке превентивных мер, защищающих берега

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Представители водных ведомств Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы проведения берегоукрепительных работ вдоль реки Амударья, сообщает Sputnik Афганистан.

Директор департамента ирригационных проектов Министерства энергетики и водного хозяйства Афганистана Тамим Бахадурзай, в интервью Sputnik сказал, что эта встреча стала началом обсуждения вопроса о строительстве стены для предотвращения деградаций почв. По его словам, уезды провинции Балх, находящиеся вблизи реки, ежегодно подвергаются опасности наводнений.

"Правительство Афганистана приняло решение начать переговоры с соседними странами об укреплении берегов Амударьи. Если удастся достичь договоренности, то важным техническим вопросом будет вопрос проведения укреплений по обе стороны реки, поскольку, если работы будет проводить одна сторона, то, естественно, другой стороне будет нанесен ущерб", — заявил он.

Во время встречи обсуждались меры, предпринятые правительством для решения проблемы сезонных разливов реки, а также вопрос создания совместной комиссии с целью координации усилий по разработке превентивных мер, защищающих берега.

Как завяил Sputnik член парламента ИРА от провинции Балх Хаджи Мохаммад Абда, во время сезонных разливов Амударья наносит ущерб провинциям Балх, Джаузджан и Кундуз. По его словам, такие разливы реки влекут за собой не только материальный ущерб, разрушение домов и сельскохозяйственных угодий, но и затопление части территорий этих провинций.

"Периодически население Балха обращается к правительству с вопросом, почему оно не уделяет должного внимания судьбе земель", — отметил депутат.

Абда выразил надежду, что афганское правительство совместно с соседними странами решит проблему затопления земель, укрепит берега и предпримет превентивные меры, защищающие берега от разрушения.

AP Photo / Massoud Hossaini Узбекистан и Афганистан займутся укреплением берегов Амударьи

Член парламента назвал наводнения очень опасными и рассказал о последствиях природного катаклизма: в центре уезда Шуртепа школа и мечеть ушли под воду. Сейчас разрушения продолжаются. Некоторые пункты портового города Хайратан находятся в серьезной опасности.

По его словам, население провинции Балх неоднократно обращалось к правительству с требованием провести работы по укреплению берегов и предотвращению разрушений, однако до сих пор ничего сделано не было.

Амударья — самая полноводная река в Центральной Азии, исток которой находится в горах Памира. Около 1126 км. реки проходят по границам Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. На ее берегах расположены 2 крупных порта — Хайратан и Шерхан, через которые осуществляются импортно-экспортные перевозки.