Глава Узбекистана подписал закон об общественном контроле над госорганами

Граждане смогут обращаться с запросами и участвовать в открытых коллегиальных заседаниях госорганов, контроль будет осуществляться в форме проверок и экспертиз, а также публичных слушаний

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об общественном контроле", предусматривающий участие граждан и СМИ в мониторинге и проверках деятельности госорганов.

Текст документа опубликован в пятницу в местной печати. Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента в ноябре 2017 года, одобрен Сенатом в конце марта этого года и вступил в силу с момента его публикации в прессе.

В соответствии с законом, к субъектам общественного контроля отнесены граждане, органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации, средства массовой информации. В качестве объекта общественного контроля законом определена деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных и контролирующих, и их должностных лиц.

"Закон призван стать важнейшим фактором обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, неукоснительного соблюдения государственными органами и их должностными лицами требований законодательства", — сообщили РИА Новости в информационном центре Сената Узбекистана.

Согласно закону, субъекты общественного контроля могут обращаться с запросами и участвовать в открытых коллегиальных заседаниях госорганов. Устанавливается, что общественный контроль осуществляется в форме мониторинга, проверок и экспертиз, общественных обсуждений и публичных слушаний. Результаты общественного контроля должны быть опубликованы и доступны гражданам.

В соответствии с законом, право субъектов общественного контроля на информацию может быть ограничено в случае, если указанная информация отнесена к персональным данным либо сведениям, составляющим государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.