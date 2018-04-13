"Росатом" обсуждает с Узбекистаном строительство атомной электростанции

Россия и Узбекистан в ближайшее время подпишут соглашение о строительстве атомной станции, работа ведется также с Саудовской Аравией

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. "Росатом" обсуждает с правительством Узбекистана соглашение о строительстве АЭС в республике, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы сейчас ведем с правительством Узбекистана обсуждение выхода на межправительственное соглашение о строительстве станции", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Глава "Росатома" выразил надежду, что при содействии кабинета министров и МИД в будущем круг стран, желающих построить электростанции, будет расширяться, пишет РИА Новости.

"Работаем в этом смысле с Саудовской Аравией, с Узбекистаном. Хотя Узбекистан не является новичком, вообще говоря, в атомной отрасли, в советские времена работали исследовательские реакторы в этой республике. Но крупных атомных станций там нет", — сказал он.