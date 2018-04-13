Новые классы русского языка открылись в школах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Два интерактивных класса русского языка торжественно открыли в школе №60 Зааминского района Джизакской области, где когда-то учился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, аналогичный класс появился в школе №2 Бухары.

Школьной библиотеке передали детские книги на русском языке.

"Полгода назад директор школы №2 Замира Шириновна Ахмедова, узнав о классах, которые Русская гуманитарная миссия отремонтировала и оснастила в Джизакской области, подготовила запрос и отправила его нашим узбекским партнерам, международной общественной организации "Женщина Востока", а коллеги в свою очередь сообщили нам. И все сложилось: сейчас во второй школе, где обучается более двух тысяч детей, есть и проектор, и интерактивная доска, и компьютер, и современная мебель, и даже новенькая детская библиотека", — рассказала Sputnik Узбекистан представитель РГМ Людмила Никитина.

Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре Русская гуманитарная миссия

Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре Русская гуманитарная миссия

Открытие класса русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области Русская гуманитарная миссия

Класс русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области Русская гуманитарная миссия 1 / 4 Русская гуманитарная миссия Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре

По ее словам, ученики школы подготовили выступления: танцевали, пели и рассказывали стихотворения на русском языке. Никитина также поблагодарила "Узбекские авиалинии" за помощь в перевозке детских книг.

Проект реализовала Русская гуманитарная миссия при поддержке международного общественного фонда "Женщина Востока" и национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Напомним, в прошлом году РГМ открыла в Узбекистане несколько кабинетов русского языка и пополнила библиотечные фонды восьми школ.