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Открытие класса русского языка в школе Узбекистана

Новые классы русского языка открылись в школах Узбекистана

Русская гуманитарная миссия
Общество
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Проект реализовала Русская гуманитарная миссия при поддержке международного общественного фонда "Женщина Востока" и национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари"

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Два интерактивных класса русского языка торжественно открыли в школе №60 Зааминского района Джизакской области, где когда-то учился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, аналогичный класс появился в школе №2 Бухары.

Школьной библиотеке передали детские книги на русском языке.

"Полгода назад директор школы №2 Замира Шириновна Ахмедова, узнав о классах, которые Русская гуманитарная миссия отремонтировала и оснастила в Джизакской области, подготовила запрос и отправила его нашим узбекским партнерам, международной общественной организации "Женщина Востока", а коллеги в свою очередь сообщили нам. И все сложилось: сейчас во второй школе, где обучается более двух тысяч детей, есть и проектор, и интерактивная доска, и компьютер, и современная мебель, и даже новенькая детская библиотека", — рассказала Sputnik Узбекистан представитель РГМ Людмила Никитина.

  • Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре
    Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре
    Русская гуманитарная миссия
  • Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре
    Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре
    Русская гуманитарная миссия
  • Открытие класса русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области
    Открытие класса русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области
    Русская гуманитарная миссия
  • Класс русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области
    Класс русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области
    Русская гуманитарная миссия
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Русская гуманитарная миссия
Открытие класса русского языка в школе №2 в Бухаре

По ее словам, ученики школы подготовили выступления: танцевали, пели и рассказывали стихотворения на русском языке. Никитина также поблагодарила "Узбекские авиалинии" за помощь в перевозке детских книг.

Проект реализовала Русская гуманитарная миссия при поддержке международного общественного фонда "Женщина Востока" и национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Напомним, в прошлом году РГМ открыла в Узбекистане несколько кабинетов русского языка и пополнила библиотечные фонды восьми школ.

Теги:
Русская гуманитарная миссия, Узбекистон хаво йуллари, Шавкат Мирзиёев, Джизакская область, Бухара, Национальные языки



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