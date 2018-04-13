19:15 13 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Такси

Рано радовались: Минюст опроверг разрешение физлицам оказывать услуги такси

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
Получить короткую ссылку
30912

Напомним, что действующее отечественное законодательство разрешает осуществлять перевозку пассажиров только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана опровергло информацию о том, что физическим лицам с 1 июня 2018 года разрешат оказывать услуги такси, сообщает корреспондент Sputnik.

Водитель за рулем автомобиля
CC0 / pixabay
В Узбекистане физлицам разрешили оказывать услуги такси
Как сообщили агентству в пресс-службе Минюста, эта норма не включена в указ президента "О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса", подписанный в среду.

"Данная норма пока не включена в законодательство, но этот вопрос все еще находится в проработке", — отметили Sputnik в пресс-службе министерства.

При этом собеседник не смог ответить, почему ранее в телеграмм-канале ведомства были размещены сведения, недвусмысленно указывающие на то, что физические лица в форме индивидуальных предпринимателей смогут с 1 июня 2018 года оказывать услуги такси. Эту информацию затем распространили ведущие электронные СМИ Узбекистана и ряд иностранных новостных агентств.

Напомним, что действующее отечественное законодательство разрешает осуществлять перевозку пассажиров только юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. Владельцы автомобилей, которые хотят работать таксистами, должны заключить трудовое соглашение с юридическим лицом — таксопарком.

Затем необходимо будет оформить свое авто нотариально, то есть передать его юридическому лицу, получить специальный номер серии ТТ. В результате автовладелец будет принят как наемный работник и получит трудовую книжку.

Теги:
такси, Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Геннадий Головкин
    Гоните титул!

    Украинец Сергей Деревянченко нацелился на один из поясов казахстанского боксера Геннадия Головкина – чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO.

  • Крупный пожар на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Третий раз подряд

    В центре кыргызской столицы в третий раз с начала года горел Ошский рынок: основная версия возгорания – поджог.

  • Военные учения 201 РВБ в Таджикистане, архивное фото
    Сирийский опыт

    Военные 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проводят учения с учетом боевого опыта в Сирии.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Ангажированный подход

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку выборам в Азербайджане и раскритиковала отношение к ним западных НПО.

  • Газораспределительная станция
    Цена вопроса

    Белорусская сторона рассчитывает продолжить обсуждение цены на газ с Россией не позднее мая и надеется создать равные условия.

  • Форель радужная
    Рыбное место

    Как в Абхазии выращивают стальноголового лосося, который ранее не обитал в республике, и восстанавливают популяцию колхидского фазана.

  • Полиция Турции
    Армянский след

    По подозрению в причастности к ликвидации грузинского "вора в законе" Гии Кутаисского задержаны шесть человек, в том числе граждане Армении.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Вы потеряете страну"

    Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение о защите русских школ.

  • В связи с 14-й годовщиной членства Литвы в НАТО на площади Лукишкес подняли флаги Литвы и НАТО
    Дайте жалобную книгу

    Депутат Сейма Литвы от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" пожаловался генсеку НАТО на коллегу, которая обвинила "аграриев" в связи с Кремлем.

  • Взрыв
    Эхо войны

    Саперы армии Молдовы нейтрализовали целый арсенал снарядов времен Второй мировой войны в лесу близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
    Под давлением

    Давление на независимую журналистику не соответствуют заявленным целям Таллинна в сфере защиты свободы слова, считают в МИДе России.

  • Совещание по изданию учебника история Осетии
    Один народ – одна история

    У народа Юга и Севера Осетии должна быть одна история, заявил президент РЮО в ходе совещания по вопросам составления и издания соответствующего учебника.

  • Геннадий Головкин
    Гоните титул!

    Украинец Сергей Деревянченко нацелился на один из поясов казахстанского боксера Геннадия Головкина – чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO.

  • Крупный пожар на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Третий раз подряд

    В центре кыргызской столицы в третий раз с начала года горел Ошский рынок: основная версия возгорания – поджог.

  • Военные учения 201 РВБ в Таджикистане, архивное фото
    Сирийский опыт

    Военные 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проводят учения с учетом боевого опыта в Сирии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международная выставка-ярмарка Российское образование: Душанбе-2018
Тяга к знаниям: в Душанбе открылась выставка российского образования
Всемирно известный художник Аршак Саркисян показал экзотическую мастерскую в скале
Вдохновленный скалами: армянский художник создал мастерскую в горном ущелье
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Миссия выполнима: что нужно знать о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054