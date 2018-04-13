ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан готовят соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил журналистам в Санкт-Петербурге в пятницу спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров.

"Сейчас готовится соглашение о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Узбекистаном", — сказал он, предположив, что этот документ может быть подписан в ходе ближайшего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент, пишет РИА Новости.

Как отметил Зухуров, до последнего времени отношения Таджикистана и Узбекистана складывались не лучшим образом. "Мы соседи, соседей не выбирают. С Узбекистаном мы всегда хотели иметь хорошие отношения, всегда. Но в последние десятилетия этого, к сожалению, не получалось", — заявил он.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Таджикистан поставляет в Узбекистан до миллиона кВт.ч электроэнергии в сутки

По словам Зухурова, отношения двух государств улучшаются в течение последних полутора лет, в том числе благодаря регулярным встречам глав обеих стран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога.