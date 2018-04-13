Бухара и немецкий Бонн отмечают юбилей побратимских связей

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом города Бухары К.Камаловым совершает официальный визит в немецкий Бонн в рамках 15-летия со дня установления побратимских связей между этими городами.
Как пишет ИА "Жахон", за период дружбы городов были реализованы различные совместные проекты. Например, программа по сотрудничеству школ и дошкольных учреждений Бухары и Бонна SPICE.
Другим важным результатом взаимодействия назван проект "Устойчивая Бухара", цель которого заключается в продвижении туризма в городе, подготовке и сертификации на международном уровне расположенных в нем гостиниц и ресторанов, повышении квалификации работников туристического сектора.