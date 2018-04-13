Бухара и немецкий Бонн отмечают юбилей побратимских связей

В Германии представители Узбекистана пробудут до 16 апреля, во время поездки они ознакомятся с деятельностью муниципальных ведомств, учреждений и организаций города

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом города Бухары К.Камаловым совершает официальный визит в немецкий Бонн в рамках 15-летия со дня установления побратимских связей между этими городами.

Посольство Германии Правительство Германии выделит Узбекистану 12,3 миллиона евро

В Германии представители РУ пробудут до 16 апреля. Во время поездки они ознакомятся с деятельностью муниципальных ведомств, учреждений и организаций города, обсудят перспективы сотрудничества с немецкими партнерами.

Как пишет ИА "Жахон", за период дружбы городов были реализованы различные совместные проекты. Например, программа по сотрудничеству школ и дошкольных учреждений Бухары и Бонна SPICE.

Другим важным результатом взаимодействия назван проект "Устойчивая Бухара", цель которого заключается в продвижении туризма в городе, подготовке и сертификации на международном уровне расположенных в нем гостиниц и ресторанов, повышении квалификации работников туристического сектора.