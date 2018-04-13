Три тысячи узбекистанок воспользовались телефонами доверия женских центров

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана опубликовал список телефонов доверия женских консультационных центров по всей стране.

Женщины могут анонимно обратиться по этим номерам за социально-правовой помощью и психологической поддержкой.

На сайте комитета уточняется, что в первом квартале в консультационные центры по Узбекистану обратились около трех тысяч женщин. Сотрудники центра оказали им медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Напомним, в феврале текущего года директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева заявила, что в Узбекистане необходимо создать Министерство по делам женщин.