Хокимият Ташкента: врачей никто не заставляет убирать территорию

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Хокимият Ташкента опроверг информацию о том, что сотрудниц 8-й семейной поликлиники Мирзо-Улугбекского района принудительно отправляли на уборку территории.
Данные о том, что врачей и медсестер этого медицинского учреждения регулярно заставляют убирать территорию, появились в социальных сетях и некоторых СМИ.
Отмечается, что сотрудники выходят на уборку только в "дни чистоты" по субботам в свободное от работы время.
Ранее в ряде узбекских СМИ также появилась информация о том, что медицинские работники были против воли направлены на благоустройство территории парка "Ашхабад" в Яшнабадском районе столицы республики. По данным СМИ, врачи работали до поздней ночи. Также они должны были собрать средства в некий благотворительный фонд в размере 13 миллионов сумов. Однако эту информацию хокимият Ташкента также опроверг.