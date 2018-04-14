Минобороны представило образцы новой формы для армии Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана представило образцы будущей военной формы для военнослужащих республики.
В пресс-релизе, опубликованном Министерством обороны Узбекистана, говорится, что новая форма для военнослужащих отвечает всем современным требованиям.
В частности, ведомство представило:
Куртка зимняя полевая с капюшоном
Для военнослужащих по контракту офицерского и сержантского составов.
Состав ткани: смешанная х/б ткань «Рип-стоп» 60% х/б и 40 % полиэстер.
Подкладочная ткань из 100% химических волокон. Утеплитель — холофайбер.
Цвет: камуфлированный, полынь.
Предназначение: для несения службы, в полевых учениях, в боевых действиях.
Головной убор: кепка (бейсболка), кепка утепленная.
Костюм летний полевой
Для военнослужащих по контракту офицерского и сержантского составов.
Состав ткани: смешанная х/б ткань 60% х/б и 40 % химических волокон или нитей.
Подкладка костюма из х/б ткани.
Цвет: несколько вариантов
Предназначение: для несения службы, в полевых учениях и в боевых действиях.
Куртка зимняя с капюшоном
Для военнослужащих по контракту офицерского состава. Состав ткани: 100% полиэстер. Подкладка комбинированная: в верхней части мех, в нижней части капрон. Утеплитель холофайбер (синтепон). Цвет: «полынь». Предназначение: для работы в штабах, учреждениях, во внеслужебное время. Головной убор: кепка утепленная.
Костюм повседневный (офисный)
Для военнослужащих по контракту старшего офицерского состава
Состав ткани: «Rip-Stop» хлопчатобумажное волокно 65%, химических волокон или
нитей 35 %; подкладка — 100% химическое волокно.
Цвет: темно-зеленый.
Предназначение: для носки при работе в штабах от штаба соединения и выше, в
учреждениях, а также во внеслужебное время.
Брюки прямого покроя навыпуск с поясом.
Головной убор: фуражка форменная без каркаса.
Рубашка «Поло» трикотажная
Для военнослужащих по контракту офицерского и сержантского составов. Состав ткани: Полотно трикотажное — 65% хлопок, 30% полиэстер, 5% лайкра. Цвет: «хаки». Предназначение: для несения службы, в полевых учениях и в боевых действиях. Головной убор: фуражка форменная.
Пальто для почетного караула
Для военнослужащих почетного караула. Состав ткани: кашемир. Подкладочная ткань — 100% синтетическое волокно. Утеплитель — 100% химическое волокно «синтепон». Цвет: темно-синий. Предназначение: для торжественных случаев в зимнее время. Головной убор: фуражка форменная.
Мундир и брюки для почетного караула
Для военнослужащих почетного караула. Состав ткани: габардин — вискоза, спандекс и хлопковое волокно. Подкладочная ткань — 100% синтетическое волокно. Цвет: темно-синий. Предназначение: для торжественных случаев. Головной убор: фуражка форменная.
Китель и брюки торжественные
Для военнослужащих по контракту офицерского состава. Состав ткани: полушерстяная ткань 50% шерсти и 50% полиэстера. Подкладочная ткань — 100% синтетическое волокно. Цвет: «полынь». Предназначение: для награждения и торжественных случаев.
Брюки навыпуск имеют подкладку, предохраняющую от вытягивания передних половинок. В боковом шве брюк карманы. На правой задней половине брюк карман в рамку с фигурным клапаном, застегивающимся на липучку. По боковому шву проложен кант. Головной убор: Фуражка форменная.