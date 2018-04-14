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Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана

Узбекистан впервые примет участие в военно-спортивных играх СНГ

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Военнослужащие республики будут участвовать во всех семи видах военно-прикладных видов спорта, соревнования по которым пройдут с апреля по октябрь

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана впервые примут участие в соревнованиях III военно-спортивных игр армий стран-участниц Содружества независимых государств. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны республики.

В ведомстве отметили, что в 2017 году военные Узбекистана присутствовали на играх в качестве наблюдателей.

Военные Узбекистана примут участие во всех семи видах военно-прикладных видов спорта, соревнования по которым пройдут с апреля по октябрь.

Военнослужащий ВС РУз
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Минобороны представило образцы новой формы для армии Узбекистана
Чемпионат по армейскому рукопашному бою впервые пройдет в Узбекистане, в сентябре этого года, уточнили в министерстве.

Кроме того, соревнования также пройдут в апреле и октябре в России ("Командирские старты", спортивное ориентирование и горное троеборье), в июне — в Белоруссии (многоборье военно-спортивного комплекса) и в августе — в Кыргызстане (офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия).

15 апреля команда Узбекистана из восьми человек вылетает в Россию для участия в соревнованиях "Командирские старты", добавили в пресс-службе.

Общая сборная команда Минобороны страны была сформирована по итогам чемпионата Вооруженных сил страны, завершившегося в Самарканде. В нем участвовало около 30 команд воинских частей и учреждений республики.

Теги:
Узбекистан, Общество



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